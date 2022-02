Oroscopo domani 17 febbraio per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 17 febbraio secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni d’aria, vale a dire Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo giovedì 17 febbraio 2022 segni d’aria: Gemelli

Il 17 febbraio siete in ottima forma. L’aspetto Luna-Giove vi fa sognare in grande, vi fa essere ottimisti e brillare sotto ogni aspetto. Con questo buonumore contagioso siete in grado di intrattenere conversazioni positive, capaci di generare altre buone sensazioni. Ciò che vi pervade è il benessere. Con questa energia e carica sul lavoro potete chiedere di più, nel caso in cui non foste soddisfatti.

Il denaro tuttavia in questo momento non vi preoccupa. Cercate gratificazione nel vostro lato passionale e creativo, per via di Mercurio in Pesci. Nelle relazioni avete voglia di dare e rendere felici le persone intorno a voi, atteggiamento che vi fa riscuotere particolare successo. Se siete single brillate più che mai e attirate a voi le attenzioni degli altri senza difficoltà. In coppia il vostro ottimismo vi aiuta a superare le difficoltà con grande savoir faire.

Oroscopo giovedì 17 febbraio 2022 segni d’aria: Bilancia

Per voi non è sempre facile prendere decisioni, ma è il momento di mettervi a tavolino e chiarirvi le idee. Quali sono i vostri obbiettivi futuri? Cosa volete raggiungere? Se vi aiuta, prendete carta e penna, stilate pro e contro di ogni opzione e poi concretizzate i passi che dovete fare per conquistare la meta. Questa attitudine fattiva metterà in moto delle spintarelle collaterali del destino che vi aiuteranno ad andare avanti.

Nel frattempo potrebbe arrivarvi qualche proposta interessante sul piano lavorativo, forse dai social o da altri mezzi che non considerate convenzionali. Non sottovalutatela, potrebbe essere la grande occasione che aspettate da tempo. Per ciò che riguarda le relazioni Sole e Venere, congiunti in Ariete, vi mettono di buon animo per appianare eventuali conflitti. Se siete single qualche nuova conoscenza potrebbe arrivare a breve, o forse qualcuno dal passato, in coppia fila tutto liscio.

Oroscopo giovedì 17 febbraio 2022 segni d’aria: Acquario

Nonostante l’ottimismo vi pervada, tenete alta la guardia in questo periodo. Volete il bene degli altri e vedete il lato positivo in tutto, ma c’è qualcuno vicino a voi che si sta approfittando della vostra bontà, perché vi scambia per ingenui. Dimostrate chi siete. Sul lavoro lavorate a qualche progetto importante. Occhio a non mollare, perché potrebbe portarvi a interessanti sviluppi. Per ciò che riguarda l’amore, se siete single siete in un momento di transizione in cui non avete le idee chiare: prendetevi il tempo che vi serve. Se invece siete in coppia avete qualche difficoltà di comunicazione. Non complicate le cose e aspettate che passi.