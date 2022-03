Oroscopo domani 16 marzo per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno

Con la dissonanza Luna-Saturno sarà un mercoledì in cui l’insicurezza potrebbe avere un impatto negativo sulla vostra autostima. Cercate di resistere a questa attitudine, ma anche di contrastare l’eccessiva riservatezza che in questi giorni vi contraddistingue e vi impedisce di imporvi su chi vi circonda. Invece avete le carte in regola per farlo! Soprattutto sul posto di lavoro potreste ottenere ciò che desiderate, se deciderete di mettervi in gioco. In amore per le coppie meglio evitare di fissarsi sui dettagli che non convincono. Siete molto esigenti e questo può mettere in difficoltà il rapporto. I single invece sono diffidenti nei confronti di un nuovo flirt.