Oroscopo domani 16 marzo per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Grazie al buon aspetto Luna-Giove oggi vi sentite diversi, come nuovi. L’aspetto a voi chiede di esprimere al massimo il vostro potenziale ed allontanarvi da persone, situazioni o abitudini che frenano la vostra evoluzione. Sul fronte lavoro, la Luna in buon aspetto con Urano indica che potreste avere nuove idee e potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo. In ogni decidete solo quando vi sentirete davvero pronti. In amore le coppie cercano un modo per tenere alta la fiamma dell’amore. La passione torna a far battere il vostro cuore. Avrete la certezza di stare con la vostra anima gemella. In single invece accettano gli inviti e decidono di uscire: sarà la volta buona per un incontro interessante.