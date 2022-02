Oroscopo domani 16 febbraio per i segni di terra Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 16 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di terra, vale a dire Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo martedì 15 febbraio 2022 segni di terra: Toro

Se nei giorni scorsi si è stati molto impegnati e sotto pressione. È a causa della dissonanza Luna-Saturno che non vi dota di una forma splendida. Vi manca la vostra solita intraprendenza e la calma per affrontare le situazioni più stressanti. In questo caso, coccolatevi e dedicatevi a voi stessi. È possibile che vi manchi qualcuno o che si sia sofferta una perdita di recente. Circondatevi, allora, delle persone che vi vogliono bene. Obiettivo: scaldare il cuore.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, le coppie avranno occasione di uscire dalla routine mentre i single che hanno voglia di muoversi e pianificare attività fuori dal comune sono invitati a non esitare perché potrebbe arrivare un incontro interessante.

Oroscopo martedì 15 febbraio 2022: Vergine

Avete già staccato la spina durante il weekend per allontanare le preoccupazioni. Continuate su questa linea, per evitare di appesantirvi. La luna alle spalle del vostro segno infatti vi porta a fronteggiare situazioni impegnative o emotivamente coinvolgenti, che vi faranno sentire stanchi. Riposate, state in buona compagnia per ricaricarvi di energie positive. Ciò potrebbe non solo darvi una nuova spinta, ma permettervi di entrare in contatto con persone che condividono le vostre idee.

Quanto alle coppie, se si vuole rafforzare la relazione sarà un grande giorno per farlo perché con il partner si sarà sulla stessa lunghezza d’onda. Se i single si sforzeranno a vedere le cose in modo positivo, potranno sperare in una vera evoluzione della vita amorosa.

Oroscopo martedì 15 febbraio 2022: Capricorno

Tensioni all’orizzonte per voi. La giornata è impegnativa, potreste avere parecchie cose da affrontare ma non è necessario andare oltre i vostri limiti. Fermatevi e date ascolto a voi stessi, per evitare di innervosirvi e stressarvi. Se dovete prendere decisioni impegnative, chiedete consiglio a persone fidate. Siate leggeri e credete che tutto si risolverà presto per il meglio.

Per ciò che riguarda l’amore, in coppia è la giornata perfetta per essere comprensivi e romantici mentre chi è in cerca della propria anima gemella ha bisogno di leggerezza: seppure con cautela, è possibile valutare di lanciarsi in un flirt.