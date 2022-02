Oroscopo domani 16 febbraio per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario e tutti i segni

Oroscopo mercoledì 16 febbraio 2022: Bilancia

L’incertezza e il dubbio, causati da Nettuno in Pesci per qualche ora prenderanno il sopravvento e si avrà la sensazione che tutti siano intenzionati a manipolare ed influenzare. Contemporaneamente siete impazienti, e per questo pensate che non valga la pena cogliere un’opportunità che vi costringe ad aspettare. Ma mantenete la calma e analizzate la situazione con la vostra immancabile razionalità. C’è sempre una via d’uscita.

Quanto all’amore, il morale nelle coppie non è al top e il partner farà fatica a strappare un sorriso. Allo stesso modo per i single il buonumore è latitante e non ci sarà spazio per l’amore.