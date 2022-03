Oroscopo domani 15 marzo per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di martedì 15 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni di terra, vale a dire Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo domani 15 marzo per i segni di terra: Toro

Grazie al buon aspetto Luna-Giove oggi vi sentite diversi, come nuovi. L’aspetto a voi chiede di esprimere al massimo il vostro potenziale ed allontanarvi da persone, situazioni o abitudini che frenano la vostra evoluzione. Sul fronte lavoro, la Luna in buon aspetto con Urano indica che potreste avere nuove idee e potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo. In ogni decidete solo quando vi sentirete davvero pronti. In amore le coppie sanno come mantenere alta la fiamma dell’amore! La passione torna a far battere il vostro cuore. Avrete la certezza di stare con la vostra anima gemella. In single invece accettano gli inviti. Da una nuova amicizia può nascere una storia. Siate naturali e la magia dell’amore farà il resto…

Oroscopo domani 15 marzo: Vergine

Il Sole e Nettuno nel vostro segno stanno entrando in aspetto di congiunzione: per voi sarà una delle giornate più luminose e belle dell’anno! L’aspetto apre la strada alle vostre speranze e ai vostri sogni. Al contempo l’armonia tra la Luna e Giove vi dota di grande creatività. Non dovete sentirvi in colpa se avrete voglia di vivere al massimo, godere delle cose belle e buone della vita che vi regalano gioia e ottimismo! In amore le coppie sono in sintonia. I sacrifici del passato stanno dando i loro frutti. Siete pronti a investire di più. I single invece cercano di ampliare il giro delle conoscenze. Provate a iscrivervi su app di incontri, avete tutto da guadagnare.

Oroscopo domani 15 marzo: Capricorno