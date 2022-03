Oroscopo domani 15 marzo per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di martedì 15 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni d’aria, vale a dire Gemelli, Bilancia e Acquario.

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: avrete voglia di rilassarvi e godere di un po’ di tempo solo per voi. Chissà se ci riuscirete… Sembra infatti che gli amici o i familiari abbiano altre idee, potrebbero avere intenzione di coinvolgervi in una iniziativa che si rivelerà speciale. Perderla dunque sarebbe un peccato: non mettevi troppo comodi, preparatevi ad uscire! In amore le coppie potrebbero comportarsi in modo insolito con il partner. Se ha un carattere forte, per limitare i conflitti preferirete rimanere in silenzio. È un grande segno di maturità, ma avete anche il diritto di esprimervi. In single hanno in programma una piccola avventura, passionale e ricca di emozioni. Non fate progetti futuri e vivete il momento.