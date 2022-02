Oroscopo domani 15 febbraio per i segni Toro, Vergine, Capricorno: amore, umore e lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo martedì 15 febbraio 2022: Vergine

Dal 15 febbraio inizierete ad affrontare dei problemi negli affari. Dovete mantenere la calma e cercare di sbloccare quelle situazioni che hanno ritardato i vostri progetti. In amore il partner chiede di più e voi datelo: è il tempo di compensare il senso di abbandono. Mercurio in aspetto valido potrebbe segnalare delle dispute in arrivo, ma il 15 febbraio è una giornata utile. Il senso pratico e la serenità vi dominano. Vi accompagneranno anche se dovrete prendere decisioni importanti. Nel frattempo, a spalleggiarmi c’è Urano che dà profondità alle vostre intenzioni, arricchite dalla sensibilità della Luna.

Oroscopo martedì 15 febbraio 2022: Capricorno

L’anno non si è aperto benissimo. Qualcosa a lavoro è andato storto, ma non fatevi pervadere dal senso di sconfitta e tristezza. Anzi, adoperatevi per rialzarvi e ricominciare con il piede giusto. Da venerdì inoltre siete più pensierosi e critici verso voi stessi, forse perché non sentite più un terreno solido sotto i piedi, ma ricordate che non siete soli. Avete il sostegno dei cari e del partner.