Oroscopo domani 12 marzo per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Dovete imparare a dire di no. Nella giornata di domani potreste trovarvi a dover fronteggiare situazioni spiacevoli, nelle quali non avete voglia di stare. O forse dovrete avere a che fare con persone che ritenete sgradevoli. Ebbene dite di “no”. Dovete sempre tenere a mente quali sono i vostri limiti e imparare a non superarli, perché da questi dipendono il vostro benessere. Al contempo, ed è una buona notizia, con il Sole, Mercurio e Giove in Pesci, è possibile che ci siano delle entrate di denaro o di una somma importante inattesa. In amore le coppie non sono più disposte a fare concessioni. C’è molta tensione, ma evitate le discussioni. I single invece hanno voglia di qualcosa di profondo, quindi non perderanno tempo con persone che li intrattengono con chiacchiere vuote.