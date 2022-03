Oroscopo domani 11 marzo per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 11 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni di terra, vale a dire Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo domani 11 marzo per i segni di terra: Toro

L’aspetto odierno Sole-Luna indica che un’amicizia potrebbe giovarvi. C’è effettivamente una persona nella vostra vita che avete desiderio di conoscere per sapere se può portarvi a qualche nuova occasione. Non c’è nulla di male nel pensare a un rapporto come utile. Dunque, agite. In amore le coppie sono un po’ in fase protettiva: attenzione a non soffocare il partner. I single invece sono troppo frettolosi. Dovete conoscere chi avete davanti e solo dopo lasciarvi andare a una notte di passione, altrimenti non durerà.

Oroscopo domani 11 marzo: Vergine

La Luna in Gemelli sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni. Da tempo lavorate minuziosamente a un progetto, possibilmente con l’aiuto di terze persone. Dunque, prima di procedere, assicuratevi che tutti siano sulla stessa lunghezza d’onda, altrimenti si presenteranno continue difficoltà. In questo modo potrete anche pianificare insieme come affrontare gli ostacoli! Tuttavia, con i pianeti in Pesci nel vostro settore delle relazioni la vostra attenzione è più concentrata sugli altri, sulle loro emozioni ma è importante far sentire la vostra voce! In amore le coppie cercano l’armonia e dunque sono più espansive del solito, riempiendo il partner di affetto e attenzioni. I single invece stanno per incontrare una persona con cui avviare una relazione sana.

Oroscopo domani 11 marzo: Capricorno