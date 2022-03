Oroscopo domani 11 marzo per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Se state lavorando a un’idea o a un progetto bisogna che vi focalizziate concretamente sulla sua realizzazione, pensando in modo lucido ai passi che ci sono da fare. Potreste infatti sentirvi distratti, volubili, con la tendenza a partire per la tangenze, per via della Luna che sosta nel vostro segno.

Ciò però significherebbe un ritardo del progresso, perciò se invece volete andare avanti rimanete saldi al piano e non ascoltate tutti i dubbi che vi soltanto in mente ogni volta che ci pensate. In amore le coppie sono solide e amano giocare un po’ tra di loro. I single invece pensano con leggerezza a un rapporto che hanno appena instaurato, senza però sapere che potrebbe rivelarsi un grande amore.