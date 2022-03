Oroscopo domani 10 marzo per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 10 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni d’aria, vale a dire Gemelli, Bilancia e Acquario.

Per i single i giorni passano e non accade molto! Sognate a occhi aperti ma la persona a cui state pensando potrebbe non saperlo…

La Luna in Toro è in buon aspetto con il Sole e Giove in Pesci: sfruttate a vostro vantaggio queste vibrazioni per ottenere ciò che desiderate, soprattutto sul piano delle ambizioni professionali. Anche le contrattazioni e le negoziazioni andranno a vostro favore. In amore, in coppia gli sforzi recenti stanno finalmente dando i loro frutti e nella relazione c’è un miglioramento.

Oroscopo domani 9 marzo 2022: Bilancia

Venere e Marte in Acquario oggi iniziano la sosta alle spalle del vostro segno. Riflettete sul vostro percorso professionale, considerare la vostra linea d’azione e capire in cosa vale la pena investire la vostra energia. Non è il momento di nuovi inizi ma quello di fare una pausa per esaminare voi stessi e i vostri obiettivi. In amore le coppie hanno la sensazione che il partner non faccia abbastanza, né per voi né per mantenere viva la relazione. I single invece non sanno bene cosa vogliono e dove stanno andando. Provate a pensare positivo.