Oroscopo domani 1 marzo per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno: oroscopo domani per tutti i segni

I nati sotto il segno della Vergine vivono un transito molto positivo, per via della Luna Nuova in Pesci che già da mercoledì vi porterà ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e i colleghi. Quindi, cercate di cavalcare il momento e di sfruttare a pieno il terreno d’intesa che avete costruito sul vostro luogo di lavoro, ma anche in famiglia e nelle amicizie. Sicuramente vi porterà qualcosa di positivo.

Le coppie vivono qualche tensione per via di piccole discussioni, ma niente di importante. I single sono preda dei dubbi per un flirt che gioca con i loro sentimenti.