Oroscopo domani 1 marzo per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo domani per tutti i segni

Per voi è in arrivo una grande soddisfazione nella professione. Infatti, il prossimo Novilunio in Pesci, che sarà congiunto a Giove, vi porterà un grande riconoscimento da parte dei colleghi o dell’azienda per cui lavorate. Ciò potrebbe comportare un aumento dello stipendio, una promozione o un trasferimento in un reparto migliore.

In amore le coppie vivono un po’ di tensione per alcuni problemi di comunicazione. Le persone single invece si sentono oppresse da qualcuno che sembra avere uno smisurato interesse verso di loro: si sentono letteralmente braccate e così reagiranno sparendo e non facendosi più sentire.