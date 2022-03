Oroscopo 1 aprile 2022: oroscopo domani 1 aprile Toro, Vergine e Capricorno, previsione per i segni di terra

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 1 aprile 2022 secondo l’oroscopo domani: qui dettagli relativi ai segni di terra, vale a dire Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo domani 1 aprile per i segni di terra: Toro

Sul fronte finanze potete mollare un po’ di controllo e fare un acquisto che vi piace. Potrebbe trattarsi di un oggetto di tipo pratico o di un piccolo regalo che vi dà la spinta di cui avete bisogno, vi gratifica, soprattutto se avete lavorato sodo. Sia chiaro: allo stesso tempo, se vi ritrovate a desiderare o a fantasticare su qualcosa che costa un occhio della testa, non mettete mano al portafoglio. In amore in coppia la relazione è armoniosa e le conversazioni costruttive. L’accordo è totale. Per voi single invece un incontro si trasformerà in una relazione duratura. State entrando in un periodo appagante!

Oroscopo Vergine 1 aprile 2022: oroscopo domani Vergine

Con la dissonanza Marte-Nettuno potreste sentirvi poco motivati, con poche energie. Ma al contempo questo aspetto può stimolare l’immaginazione e il potenziale creativo. Non è escluso vi chiami un amico con cui avete chiuso da tempo. Se avete problemi a mantenere i limiti che avete già stabilito precedentemente, ricordate a voi stessi il motivo per cui avevate deciso di interrompere la relazione di amicizia. In amore in coppia potrebbe insorgere qualche incomprensione e il partner potrebbe rimproverarvi di fare dietrofront a una decisione già presa. Voi single invece sapete che c’è chi vi corteggia, lancia un invito ma vi ponete troppe domande! Prendete le cose con maggiore leggerezza.

Oroscopo Capricorno 1 aprile 2022: oroscopo domani Capricorno