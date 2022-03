Oroscopo 1 aprile 2022: oroscopo domani 1 aprile Gemelli, Bilancia, Acquario, le previsioni per i segni d’aria

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 1 aprile 2022 secondo l’oroscopo domani: qui dettagli relativi ai segni d’aria, vale a dire Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo domani 1 aprile 2022 segni d’aria: Gemelli

Mercurio in Ariete fino al 11 aprile sosterà alle spalle del vostro segno: avrete maggiore bisogno di privacy, di stare per conto vostro così da riflettere o prendere delle decisioni. E in effetti le idee migliori tendono ad arrivare proprio nei momenti di solitudine ed entrando maggiormente in contatto con le proprie emozioni. Per arrivare a conclusioni e decisioni vi affiderete all’intuito. In amore in coppia siete un po’ lunatici, sarà difficile sapere cosa pensate e il partner non saprà come prendervi…

Voi single invece per stavolta rimanete dietro le quinte. Gli aspetti odierni non sono favorevoli a incontri e appuntamenti.

Oroscopo Bilancia 1 aprile 2022: oroscopo domani Bilancia

Potreste provare un senso di instabilità ma seguendo il consiglio della Luna in Toro, ovvero di fare tutto al vostro ritmo, la sensazione passerà. Chi vi circonda potrebbe premere affinché facciate qualcosa o prendiate una decisione. Ignorate chi vi mette sotto pressione. Eludendo le loro richieste, facendo le cose nei vostri tempi e a modo vostro la giornata sarà divertente. In amore in coppia avete voglia di approfondire il dialogo, rafforzare il legame e insieme raggiungerete un equilibrio.

Per voi single invece i pianeti fanno arrivare incontri interessanti. Uno in particolare vi farà perdere la testa!

Oroscopo Acquario 1 aprile 2022: oroscopo domani Acquario