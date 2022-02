Oroscopo dell’11 febbraio 2022 per i segni di Toro, Vergine e Capricorno

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 11 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di terra, vale a dire Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo venerdì 11 febbraio 2022: Toro

Per i nati sotto questo segno sarà un venerdì con difficoltà a stabilire dei limiti chiari e netti per se stessi. Potrebbe trattarsi di un eccesso di peccati di gola oppure dello smodato desiderio di ottenere qualcosa, soprattutto se si sta portando avanti una trattativa finanziaria. In tal caso sarebbe meglio evitare di volere di più e rispettare i limiti dell’altro.

Quanto all’amore, per le coppie regna la sincerità mentre per i single la vita sentimentale potrà cambiare in meglio grazie ad un incontro promettente.

Oroscopo venerdì 11 febbraio 2022: Vergine

La rapida dissonanza Luna-Nettuno nella prima parte della giornata potrebbe costringere chi è nato sotto il segno della Vergine a far trasparire le proprie emozioni che preferirebbe invece tenere nascoste. Forse perché si avrà a che fare con un familiare o un capo che sa colpire i propri punti deboli, ad esempio criticare un lato del proprio carattere o il modo di lavorare. Il consiglio è quello di non giustificarsi per evitare di dare la sensazione di essere in difetto.

Grazie a Venere e Marte, nelle coppie regnerà passione e romanticismo. Chi è invece solo avrà le carte in regola per conquistare: l’importante è non prendere troppo a cuore i commenti e/o il giudizio degli altri.

Oroscopo venerdì 11 febbraio 2022: Capricorno

Se i guadagni non sono all’altezza delle proprie capacità ed esperienza, è arrivato il momento di prendere l’iniziativa e trovare qualcosa che permetta di aumentare le entrate. Potrebbe dunque venire il tempo di cercare un nuovo lavoro o forse iniziarne un secondo oltre a quello già svolto. Con il Sole e Saturno nel proprio settore delle finanze, si avrà la piena consapevolezza di meritare di più e si farà il massimo per ottenerlo.

Quanto alla sfera amorosa, i partner potrebbero porsi delle domande riguardo eventuali malintesi con il compagno/la compagna e non è scontato l’esito positivo della conversazione. Situazione non rosea nemmeno per i single, per cui il quadro fatica a cambiare e non è ancora giunto il momento in cui si troverà una soluzione.