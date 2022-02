Oroscopo dell’11 febbraio 2022 per i segni di Cancro, Scorpione e Pesci

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 11 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo venerdì 11 febbraio 2022: Cancro

La mente dei nati sotto questo segno sarà occupata dalle questioni finanziarie, anche se in questo senso sembra che sia stato fatto qualche progresso e ci si voglia sentire meglio riguardo la situazione. Sul lavoro è giunto il tempo di mollare obblighi e responsabilità che non vanno a proprio vantaggio parlando ed esprimendo liberamente il proprio pensiero così da stabilire aspettative e limiti.

Quanto all’amore, nelle coppie potrebbe essere pericoloso parlare di denaro perché c’è la possibilità che si scateni una brutta discussione mentre i single daranno spazio ad un’amicizia che potrebbe trasformarsi in amore.

Oroscopo venerdì 11 febbraio 2022: Scorpione

Intuito e perspicacia saranno accentuati e permetteranno di capire al volo ciò che pensano gli altri. Ciò non avrà però solo effetti positivi: se infatti nel lavoro può essere utile, a livello personale si potrebbe infatti avere la sensazione di non riuscire a sognare e fantasticare perché ci si concentra troppo sulle piccole colpe e i difetti degli altri.

Le coppie riusciranno ad equilibrare perfettamente ragione e sentimenti mentre i single hanno voglia di vivere una grande passione amorosa e, grazie al fascino, saranno in grado di conquistare l’amato.

Oroscopo venerdì 11 febbraio 2022: Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci potrebbero ricevere una chiamata o una visita sgradita da parte di una persona che non si avrà voglia di accogliere a braccia aperte: dietro la sua apparente gentilezza e l’amicizia si nasconde infatti un soggetto manipolatore e invidioso. Purtroppo non si può fare nulla per cambiarlo e, come sempre, tenderà a deridere o ritorcervi contro ciò che verrà detto.

Quanto alla sfera sentimentale, il partner potrebbe rimproverare ma ciò che dirà verrà ritenuto ingiusto, pur con sguardo amorevole. Per i single che sono attratti irresistibilmente da una persona il consiglio è quello di fare attenzione a non diventare soffocanti con troppi messaggi e chiamate perché questa strategia potrebbe non rivelarsi buona.