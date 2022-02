Oroscopo dell’11 febbraio 2022 per i segni di Ariete, Leone e Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 11 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo venerdì 11 febbraio 2022: Ariete

Con la congiunzione Mercurio-Plutone, si potrebbe forzare una situazione e premere l’acceleratore anche se non è ancora il tempo che accada. Un approccio meno agitato potrebbe funzionare meglio: più le situazioni potranno procedere naturalmente, più andranno nel modo da sé desiderato. Interferendo si otterrà infatti ben poco.

Le coppie potranno riscontrare qualche difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni e a mantenere la calma e anche tra i single circola un po’ di pessimismo: le tensioni interiori non faranno avere intenzione di lanciarsi nella conquista.

Oroscopo venerdì 11 febbraio 2022: Leone

Chi è nato sotto il segno del Leone inizierà la giornata senza capire bene se sarà in grado di fare ciò che ha deciso e programmato. L’incertezza e il dubbio, causati da Nettuno in Pesci, per qualche ora prenderanno il sopravvento e si avrà la sensazione che tutti siano intenzionati a manipolare ed influenzare.

Quanto all’amore, il morale nelle coppie non è al top e il partner farà fatica a strappare un sorriso. Allo stesso modo per i single il buonumore è latitante e non ci sarà spazio per l’amore.

Oroscopo venerdì 11 febbraio 2022: Sagittario

Durante la giornata di venerdì si avrà la sensazione che una persona di cui si ha una buona opinione e che riesce ad ottenere da sé tutto ciò che vuole stia approfittando della propria gentilezza. In compenso nel lavoro si potrà concludere bene la settimana a patto che si sfruttino al meglio le energie e si tenga sotto controllo l’impulsività.

In amore si consiglia di evitare argomenti spinosi con il partner a causa del troppo nervosismo e di canalizzare l’energia andando in palestra o a fare jogging: il sentimento non è nel programma della giornata.