Oroscopo 31 Marzo 2022: oroscopo domani 31 marzo Toro, Vergine e Capricorno, previsioni per i segni di terra

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 31 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni di terra, vale a dire Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo domani 31 Marzo 2022 Toro: previsioni per i segni di terra

La Luna nel vostro segno può scatenare irritazione e frustrazione ma evitate che questo stato d’animo prenda il sopravvento. Una delle vostre qualità è la sincerità, parlare chiaro, in modo diretto. Esprimere la vostra opinione con diplomazia potrebbe consentirvi di concludere positivamente una questione spinosa. Per quanto riguarda il denaro, l’oroscopo annuncia di essere meno impulsivi, di non correre rischi inutili. Andateci piano.

Sebbene riguardo ai soldi potrebbero esserci eventi inaspettati che mettono a dura prova la vostra pazienza, al contempo possono far luce sui cambiamenti che dovete apportare per migliorare la vostra vita, in particolare nelle finanze. Puntate a innovare e non a reagire o ribellarvi. In amore in coppia occhio a diventare autoritari con il partner. Impegnate le energie nell’eros! Voi single provate forte attrazione fisica per una persona. Perderete la testa. Passione reciproca al top.

Oroscopo Vergine 31 Marzo 2022: oroscopo domani Vergine

Nel giro di breve tempo, Mercurio riprenderà il moto diretto, per ora si sta spostando lentamente ed è capriccioso. Ciò significa che potreste commettere degli errori, probabilmente perché andate di corsa sebbene possiate farne a meno. Controllate l’impazienza poiché potrebbe comportare problemi con il mondo circostante.

Rallentate il ritmo, mantenete le cose semplici e otterrete ottimi risultati. L’oroscopo annuncia che qualsiasi difficoltà può essere risolta facilmente. La congiunzione Luna-Marte in Ariete, alle spalle del vostro segno, spinge ad avere una forte attenzione al passato o a voler chiudere una situazione. Potrebbe riemergere rabbia, rancore che pensavate di aver superato.

In amore in coppia avvertite un po’ di nervosismo che saprete comunque controllare. Voi single, visto che aspettate l’anima gemella, oggi non sarete interessati a flirt e avventure passeggere.

Oroscopo Capricorno 31 Marzo 2022: oroscopo domani Capricorno