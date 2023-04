Orologio rubato a Leclerc, quattro arresti: quanto valeva il Richard Mille

La polizia, insieme al supporto dei militari, ha arrestato i rapinatori che rubarono l’orologio al pilota monegasco Charles Leclerc a Viareggio. Nel dettaglio, gli agenti hanno effettuato ben 4 arresti. Inoltre i carabinieri hanno identificati altri due complici che avrebbero supportato la rapina. La rapina è avvenuta ad aprile 2022 e solo ora sono stati identificati i colpevoli.

L’arresto dei criminali che avevano derubato Charles Leclerc

I carabinieri hanno effettuato 4 arresti per la rapina dell’orologio a Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, derubato un anno fa a Viareggio, in provincia di Lucca. L’orologio era prodotto dall’azienda svizzera Richard Mille, il suo valore è intorno ai 2 milioni di euro. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Viareggio, aiutati dai militari del comando provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano, hanno fermato tre uomini e una donna, accusati dalla Procura di Lucca che sarebbero i responsabili della rapina compiuta a Viareggio il 18 aprile 2022, ai danni di Charles Leclerc. L’indagine è stata lunga diversi mesi: attraverso l’acquisizione di numerosissime immagini di videosorveglianza e l’ascolto di vari testimoni le forze dell’ordine hanno identificato i colpevoli. I carabinieri hanno inoltre individuato altre due persone, un 39enne e una 29enne, a bordo di un Suv, che avrebbero fornito supporto ai ladri, pedinando Leclerc e poi aiutandoli a fuggire, ostacolando il pilota della Ferrari. Il pilota era stato fermato con la scusa di sottoporsi ad alcuni selfie dei fan e in quel preciso momento avrebbero agito i ladri, che gli avrebbero sfilato l’orologio, tramite minaccia con una pistola, e sarebbero fuggiti in scooter. I rapinatori riuscirono a dileguarsi poi grazie alle strade che portano alla pineta di Ponente.

Quanto valeva il Richard Mille del pilota

L’orologio rubato dal pilota della Ferrari Charles Leclerc è un Richard Mille Rm 67-02, cronografo di lusso. Creato dall’azienda Richard Mille, è un pezzo unico e vale circa 2 milioni di euro, ovvero il prezzo battuto all’asta nel 2021.