Orologi: cinque modelli da uomo ispirati al mare

È una vecchia storia d’amore quella tra il mare e l’orologio da polso. Dalla vela alle immersioni. Il calcolo del tempo è infatti, da sempre, fortemente connesso all’ambiente marino. Gli orologi subacquei professionali sono entrati sul mercato più o meno attorno agli Anni 50, e pian piano sono diventati un vero e proprio oggetto di culto. Ecco qualche caratteristica che accomuna gli orologi submariner: uno stile di carattere, spesso bold, caratterizzato da forme importanti e cinturini intercambiabili, un’ottima leggibilità, devono infatti poter essere consultati in tutte le situazioni, anche quando le profondità si fanno più elevate e la visibilità diminuisce, e infine una buona impermeabilità, per i diver’s watch si parte da un minimo di 10 atmosfere per snorkeling e nuoto, per passare ad almeno 20 atmosfere per resistere a tuffi e immersioni con bombola. Ecco alcuni dei modelli più nuovi e interessanti per chi cerca un orologio subacqueo.

Seiko, equilibrio tra design e funzionalità

Della collezione Prospex una moderna reinterpretazione dello storico segnatempo del 1970 (nella foto in apertura). Con uno speciale cinturino realizzato proprio per l’uso subacqueo, che incarna lo spirito innovativo di Seiko, specializzata in orologi subacquei, questo modello è alimentato dal collaudato Calibro 6R35, che garantisce una riserva di carica di 70 ore e un’impermeabilità di 200 metri. Il vetro zaffiro curvo è trattato con un rivestimento antiriflesso sulla superficie interna, gli indici e le lancette di ore, minuti e secondi sono rivestite di lumibrite di un colore vintage. La cassa, da 42.7mm, ha una particolare forma asimmetrica pensata per proteggere la corona. Prezzo al pubblico 1.350 euro.

Omega, tradizione marittima e spirito moderno

Il Seamaster Professional Diver 300M è un segnatempo dal design innovativo e dalle tecnologie di punta del brand. Con cassa da 43,5 mm, realizzata in ceramica nera e titanio grado 5, presenta una lunetta in ceramica nera con scala graduata in smalto bianco. Anche il quadrante è in ceramica nera spazzolata, con motivo a onde in rilievo inciso al laser. Le lancette scheletrate e gli indici in rilievo in titanio e PVD sono riempiti di Super-LumiNova bianca, mentre la valvola per la fuoriuscita dell’elio è caratterizzata da una forma conica. Con cinturino integrato in caucciù nero con fibbia in ceramica nera, l’orologio è animato dal calibro Omega Master Chronometer 8806, visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro con bordo ondulato. Prezzo al pubblico 8.100 euro

Ulysse Nardin, l’orologio per il navigatore d’eccellenza

Della collezione Diver il cronometro da 44 mm, con il suo colore blu intenso e i dettagli in oro rosa, è l’orologio da navigatore per eccellenza. Con una ruota di scappamento e ancora di Diamonsil, i 260 componenti lavorano in armonia per un look impeccabile e prestazioni accurate. Il fondello di vetro zaffiro a vista testimonia l’eccellente maestria di Ulysse Nardin, che espone la spirale del bilanciere in silicio insieme alle altre parti realizzate internamente per creare questa meraviglia tecnica. Realizzato per resistere a una profondità di 300 m ridefinisce l’eleganza funzionale e il design audace. Prezzo al pubblico 12.000 euro.

Timex, marinaio di altri tempi in chiave moderna

L’iconico Q Timex, primo segnatempo al quarzo del brand, lanciato per la prima volta negli Anni 70, viene reinterpretato in chiave moderna. In acciaio inossidabile, riprende fedelmente il bracciale in maglia intrecciata, la lunetta girevole e il copri-batteria funzionale, aggiungendo nuove tonalità di colore alle inconfondibili caratteristiche del modello originale. La cassa rotonda del diametro di 38 mm abbraccia un quadrante pulito ed essenziale, perfettamente leggibile grazie agli indici e alle lancette luminosi. A ore 3 compare il datario con l’indicazione del giorno e della data. Impermeabili fino a 50 metri, i segnatempo della linea Q Diver montano un movimento al quarzo tre sfere con datario. Prezzo al pubblico 179 euro.

Nautica e il suo amore per gli oceani

Fa parte di una collezione speciale chiamata “Nautica Loves the Ocean” l’orologio dal design innovativo e dallo stile prettamente nautico, con l’obiettivo di fare la differenza nella salvaguardia degli oceani. Con cinturino di tessuto riciclato di Kvadrat, realizzati in Revive 1, un tessuto intrecciato di alta qualità creato utilizzando comuni bottiglie di plastica, questo segnatempo è impermeabile fino a 50 metri, con una cassa in acciaio inossidabile del diametro di 44 mm con lunetta dalla forma ottagonale che riporta l’indicazione dei punti cardinali. Sul quadrante, compaiono ad indicare le ore le inconfondibili bandiere nautiche, caratteristiche dello stile del brand. Prezzo al pubblico 169 euro.