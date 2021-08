Sognando la California

Insieme a Francia, Gran Bretagna e Svizzera, l’Italia è una delle quattro nazioni al mondo ad aver preso parte a tutte le edizioni dei Giochi Olimpici (che ha ospitato nel 1960). Forte di 578 podi, ha iniziato Tokyo 2020 al sesto posto del medagliere storico delle Olimpiadi estive, preceduta solo da Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna, Cina e Francia: il bronzo di Irma Testa nel pugilato ci ha permesso di raggiungere le 600 medaglie, soglia poi superata nei giorni successivi. Al 5 agosto 2021 lo sport azzurro ne vanta in tutto 613: 214 ori, 188 argenti, 301 bronzi. 511 negli sport maschili, 100 in quelli femminili, 2 nelle discipline miste.

Le prime medaglie a Parigi nel 1900

Solo ad Atene 1896 e a Saint Louis 1904 l’Italia non ha raccolto medaglie (in Missouri gareggiò nel ciclismo solo l’emigrante Francesco “Frank” Bizzoni, iscritto come americano ma in realtà all’epoca ancora cittadino italiano). I primi podi nell’edizione che intervallò queste due, Parigi 1900: oro nella gara individuale a punti di ciclismo, oro e argento nella sciabola per maestri, oro e argento nell’equitazione, specialità salto in alto e salto in lungo.

Tokyo 2020, il record di bronzi

Dopo la strepitosa vittoria (con nuovo record mondiale) del quartetto dell’inseguimento a squadre di ciclismo, sono 35 le medaglie conquistate dalla spedizione azzurra in Giappone: 7 ori, 10 argenti, 18 bronzi. E proprio quest’ultimi rappresentano un record nella storia dell’Italia, che mai alle Olimpiadi ne aveva raccolti così tanti. Per quanto riguarda le medaglie d’oro, il primato appartiene a Los Angeles 1984, edizione boicottata dall’Unione Sovietica dove l’Italia è stata capace di mettere tutti in riga per 14 volte. Ottime da questo punto di vista anche Anversa 1930, l’edizione di casa Roma 1960, Atlanta 1996 e Sydney 2000, che ci hanno visti salire sul gradino più alto del podio ben 13 volte. Per la rassegna olimpica con più argenti, 12, c’è un ex equo tra Los Angeles 1932 e Rio de Janeiro 2016.

Los Angeles e Roma, le città delle medaglie azzurre

Dal record di ori nel 1932 a quello di medaglie raccolte complessivamente, Los Angeles è una città che sembra portare davvero bene agli azzurri: nella rassegna del 1984, infatti, l’Italia ha ripetuto la grande prestazione complessiva delle Olimpiadi di Roma, conquistando in tutto 36 medaglie, cifra che rappresenta tuttora il nostro record a cinque cerchi. E sempre in California ha raggiunto la posizione più alta nel medagliere, secondo posto alle spalle dei padroni di casa degli Stati Uniti. Insomma, è vero che in mezzo c’è Parigi, ma Los Angeles 2028 già stuzzica la fantasia e gli amanti delle statistiche.

Scherma, dopo 41 anni a secco di ori

Se da una parte con Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi abbiamo vissuto momenti (anzi dieci minuti) storici con il doppio oro nella gara regina dell’atletica leggera, i 100 metri piani, e nel salto in alto, a Tokyo 2020 c’è stata la grande delusione della scherma, sport in cui per la prima volta da Mosca 1980 l’Italia non è mai salita in cima al podio. Un’assenza di ori che fa rumore, considerando che si tratta della disciplina in cui l’Italia ne ha conquistati di più nella sua storia olimpica: ben 49, per un totale di 131 medaglie aggiungendo argenti e bronzi. Più del doppio del ciclismo, dove i podi sono in tutto 63, con 35 ori, raccolti soprattutto su pista. Stesso numero di medaglie per l’atletica, ma meno ori, solo 22. Tra le discipline in cui l’Italia storicamente eccelle ci sono poi il tiro, con 16 ori, e il pugilato con 15.

È andata malissimo.

In queste poche parole c’è l’enorme rammarico per aver deluso le aspettative di chi ci ha seguito, con affetto, fino ad oggi e per una sconfitta che spazza via in pochi minuti la preparazione, costruita coi miei compagni in cinque anni, pic.twitter.com/fuzEtFmgUD — Daniele Garozzo (@GarozzoDaniele) August 1, 2021

Gli sport in cui l’Italia non ha mai vinto

L’Italia ha conquistato medaglie in 24 sport, che in realtà sono di più dato che alcuni, come l’atletica leggera, sono un insieme di discipline. Quattro gli sport in cui è salita sul podio, ma mai sul gradino più alto: pallavolo, pallacanestro, beach volley e tennis. Ovviamente, ci sono discipline in cui l’Italia non ha mai vinto nemmeno un bronzo: tra quelle più conosciute ci sono il golf, presente a inizio Novecento e tornato a Rio, e il tennistavolo, nel programma olimpico da Seul 1988, ma dove la concorrenza asiatica è fortissima. Nessuna medaglia, poi, nemmeno nel baseball, di cui a Tokyo di disputa il sesto torneo olimpico maschile, nel badminton, presente dal 1992, e nel softball, il cui torneo riservato alle donne è stato disputato quattro volte.