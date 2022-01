Ornella Vanoni, il racconto dell’incidente in treno: «Dolori atroci, 4 settimane a letto»

«Una cosa terrificante». Un’Ornella Vanoni quanto mai vera, ironica e serena, quella che ha raccontato sul proprio profilo ufficiale Facebook cosa è successo nelle ultime settimane. L’87enne cantante e attrice italiana è stata vittima di un piccolo incidente sul treno, mentre andava a Roma qualche settimana fa per partecipare alla trasmissione Uà – Uomo di varie età, condotta da Claudio Baglioni. Una brutta caduta a bordo del mezzo, mentre camminava verso il bagno. La Vanoni ha saltato, proprio a causa delle sue condizioni fisiche, ben due appuntamenti alla conduzione del programma tv Le Iene, al fianco di Nicola Savino.

Ornella Vanoni racconta: «Dolori atroci, ma ora sto meglio»

A raccontare l’accaduto è stata la stessa cantante, che vuole dire la sua sull’assenza dell’ultimo mese. La Vanoni sottolinea di non essere stata presente con le altre attrici del cast alle varie presentazioni di 7 donne e un mistero, proprio per questo problema. «Io stavo benissimo, ero in forma. Stavo andando a Roma per cantare con Baglioni. Ero in piedi sul treno per andare a fare la pipì. I treni quando vanno veloci ballano. Io ero davanti ai gradini, il treno ha dato uno scossone violento e sono caduta giù. Ho preso una botta… non so dirvi che male. Poi mi sono riempita di Brufen e sono andata da Baglioni, ma tornata a Milano ho sentito molto più dolore».

Vanoni: «Potevo piangere ma non l’ho fatto»

Poi il periodo più difficile, quello dell’immobilità e della convalescenza: «Quattro settimane di letto, due con dolori atroci e due un po’ meno. Ho preso molti antinfiammatori. Ora faccio ginnastica riabilitativa e spero di stare molto meglio tra poco. già sto meglio, prima non potevo neanche camminare o pensare di alzarmi dal letto da sola». «Mi hanno dato anche un girello, un coso con le ruote», racconta sorridendo Ornella Vanoni. La cantante, con grande forza e ironia, rassicura i fan e chi le sta vicino. «Questa è la mia triste storia delle ultime settimane, ma non sono triste», sottolinea. «Cerco di prendere dentro di me la forza che ho e cerco di non piangere, perché è stato durante le feste ed ero sola. I miei erano tutti partiti, potevo anche piangere? Non l’ho fatto. Oddio, forse qualche lacrima sì, ma lo so che anche da lontano mi amano».