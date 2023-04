Ornella Vanoni a Marracash: «Mi piaci, se avessi avuto 30 anni in meno..»

Ornella Vanoni a cena con Marracash: «Mi piaci, se avessi avuto 30 anni in meno ti avrei sbattuto al muro». Una dichiarazione che non stupisce i fan che sanno benissimo che fra il rapper e la cantante c’è una bella amicizia che dura da diverso tempo nonostante la differenza di età. La Vanoni ha infatti 88 anni mentre Marracash 43.

La dichiarazione di Ornella Vanoni su Marracash

Domenica sera, i due sono andati a cena insieme e il rapper ha condiviso una storia su Instagram nella quale la Vanoni, senza remore, si dichiara: «Mi piaci, mi piaci. Te l’ho già detto. Se avessi avuto trent’anni di meno… Ti avrei sbattuto al muro». Poi l’artista ha continuato: «Ma non saremmo andati d’accordo perché vado in tristezza anche io. Sono sempre triste anche io, un disastro». Allontanata l’idea di una liaison tra i due, i fan si chiedono se l’uscita a cena può nascondere un duetto musicale futuro. Intanto il loro video postato sui social sta letteralmente spopolando.

Ornella Vanoni commenta così su Marracash pic.twitter.com/UvJPcHpuHL — Il Sommo (@RStraccione) April 17, 2023

Il debole della Vanoni per il rapper non è un segreto

Ornella Vanoni e Marracash sono molto amici, si sono conosciuti ai microfoni di Radio Deejay e da quel momento lei non ha mai fatto mistero della sua ammirazione per il rapper. Ma non solo. La cantante è molto amica anche della ex di Marracash, Elodie, alla quale continua a stare vicina nonostante la coppia non stia più insieme. Una vicinanza che la Vanoni ha dimostrato anche durante Sanremo – Elodie, infatti, ha dichiarato che la Vanoni è stata la prima a chiamarla dopo l’esibizione all’ultima kermesse canora.

Marracash, pseudonimo di Fabio Bartolo Rizzo, è ritenuto tra i migliori rapper del panorama italiano. Ha esordito nel 2005 con un mixtape al quale hanno partecipato anche i Dogo Gang e altri artisti appartenenti alla scena hip hop italiana. Nel 2022 ha ritirato la targa Tenco come miglior album in assoluto grazie a Noi, loro, gli altri pubblicato a fine 2021. Il disco, composto da quattordici tracce, presenta tre ospiti speciali: Guè, Calcutta e Blanco.