Ornella Vanoni rimanda il tour per il femore rotto: «Marciapiedi disastrati»

Ornella Vanoni ha dovuto rimandare il suo tour dopo un’operazione delicata. La cantane infatti, ha subito un’operazione a causa della rottura del suo femore. L’inizio del tour era stato programmato per i primi giorni di novembre ma a quanto pare slitterà di un mese.

Le parole di Ornella Vanoni sull’incidente

È stata Ornella Vanoni stessa a dover rivelare le cause del suo incidente. Infatti, l’artista senza peli sulla lingua ha detto ai fan: «I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio. Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi. Cari saluti». A quanto pare, la cantante stava camminando in strada ma non ha visto un buco nel marciapiede. Ha messo il piede in questo punto fatale ed è caduta. Il responso è stato chiaro: rottura del femore e solo riposo per lei, con il tour che è stato rinviato.

Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato la nota stampa dell’entourage della Vanoni. Nella nota si legge: «In seguito all’infortunio ha dovuto subire un intervento che l’ha costretta a un periodo di riposo da cui, però, si è ripresa tornando già al lavoro».

Le nuove date del tour

Il tour di Ornella Vanoni, in compagnie di altre 5 splendide voci femminili, «partirà il 3 dicembre da Padova e proseguirà (in ordine) a Roma, Brescia e Milano. Riprenderà nel 2023, dopo le festività, con Bologna, Torino, Perugia, Firenze e Genova».

In una recente intervista rilasciata a Repubblica, la Vanoni ha anche spiegato che è emozionata da questi nuovi concerti: «C’è sempre l’emozione che ti spinge a continuare e finché c’è si può lavorare. Certo, alle volte hai voglia di farlo ma non ne hai la forza, allora cerco di rimettermi in sesto, vado in piscina, mi ricreo e quindi vado in tour. Comunque sono date molto comode, non sono strette. Perché il cervello è lucido, ma la carcassa si stanca di più».