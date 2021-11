Ornella Vanoni conduttrice de Le Iene, le critiche social

Il 16 novembre Le Iene tornano su Italia 1 alle 21:30, con le loro inchieste e servizi anche più leggeri. In questa stagione, il conduttore Nicola Savino viene affiancato non solo dalla Gialappa’s Band, ma anche da dieci donne d’eccezione, che cambiano ogni volta. Stasera a indossare lo smoking nero per condurre lo show sarà Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni alle Iene, i commenti su Facebook

Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud. Questi nomi delle dieci donne che si alterneranno alla co-conduzione delle Iene. La scelta della cantante, 87 anni, non ha certo entusiasmato il pubblico abituale del programma. Ecco alcuni commenti pescati dal post Facebook che annunciava la presenza di Vanoni al fianco di Nicola Savino: «La prossima riesumate Nefertari??? Chiedo per un’amica», «Era meglio Tina Cipollari. Con la Vanoni avete posticipato Halloween. Complimenti», «Come farete a tenerla in piedi tutte quelle ore??? Magari con un esoscheletro???», «Già con Madame non ho resistito ed ho cambiato canale. Addirittura le cariatidi adesso…», «Ma questa non è ora che va alla casa di cura? Le Iene una volta erano credibili, adesso fanno schifo. Questa programma è da chiudere», «Preparate il traduttore», «Che c’entra la mummia?».

Ornella Vanoni alle Iene, pochi messaggi di supporto

Davvero pochi i messaggi di approvazione, tra cui: «Finalmente una “valletta” decente! Grande Ornella, la più all’avanguardia di tutte!». Ad ogni modo, dopo Elodie e Madame, si prepara a lanciare i servizi e le inchieste dei vari inviati un’altra figura di spicco della nostra musica italiana. E che figura: Ornella Vanoni, in attività dal 1956, è l’artista italiana dalla carriera più longeva. Ogni presentatrice “per una notte” ha presentato alle Iene anche un monologo su un tema importante e sentito al momento: che lei sia pronta a parlare di age shaming? Chissà. Manca poco. Dopo stasera, il prossimo appuntamento con lo show di Italia 1 sarà venerdì 19 novembre, con il trio di conduttrici formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.