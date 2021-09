Ornella Vanoni, buon compleanno alla signora della musica

Ornella Vanoni compie 87 anni. Donna e artista Senza fine come titola il brano scritto per lei da Gino Paoli e come riprende il titolo del documentario dedicato alla sua vita e carriera presentato nell’ambito del Festival del Cinema di Venezia.

Il docu-film dedicato alla vita della Vanoni

In occasione del compleanno di Ornella Vanoni la regista Elisa Fuksas ha deciso di rendere omaggio alla parabola umana e artistica della cantante realizzando un il film documentario che ripercorre le tappe della carriera della signora della musica.

Il docufilm è stato presentato all’interno nella sezione speciale dedicata ai nuovi talenti del Festival di Venezia e ha avuto un ottimo successo. Ambientato in una località balneare senza tempo il documentario ritrae la Vanoni che si racconta allo specchio attraverso gli incontri, gli amici, l’energia e la musica.

Ornella Vanoni, un’artista longeva

Nata il 22 settembre 1934 Ornella Vanoni è una delle artiste dalla carriera più longeva visto che è in attività dal 1956. Ha pubblicato circa 112 album e ha venduto oltre 65 milioni di dischi.

Tra gli indimenticabili successi ci sono L’appuntamento del 1979; La voglia, la pazzia del 1976, Rossetto e Cioccolato del 1995 e l’indimenticabile Senza fine. La canzone è stata scritta per la Vanoni da Gino Paoli. I due hanno avuto un’intensa storia d’amore durata anni e un sodalizio artistico che esiste ancora.

La vita privata

La donna, però, non ha mai sposato Paoli perché nel 1960 ha deciso di unirsi in matrimonio con l’impresario Lucio Ardenzi. La Vanoni ricorda: « Quel matrimonio fu un errore. Io volevo ancora bene a Gino e lui mi ha sconsigliato sino all’ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine. Il matrimonio non sta in piedi e quando nel 1962 nasce Cristiano, io e Ardenzi siamo già separati. Ero ancora innamorata di Paoli. Il giorno delle nozze non mi sarei dovuta presentare, avrei dovuto dire la verità, sarebbe stato più leale».

Ma non è facile essere leali in amore e a Senza Fine, Ornella risponde con Cercami, il suo primo successo da 100.000 copie.

Tanta musica per la Vanoni, ma anche teatro. L’artista, infatti, si è formata alla scuola di Sthreler del Piccolo Teatro di Milano e proprio il maestro è stato il primo a spronarla verso una carriera ancora non terminata visto che a 87 anni la Signora della musica leggera si è presentata sul palco del Festival di Sanremo duettando, in splendida forma, con Francesco Gabbani.