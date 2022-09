22 settembre 1934 nasceva Ornella Vanoni

Ornella Vanoni è una delle artiste italiane dalla carriera più longeva: in attività dal 1956, ha inciso oltre 50 album e venduto più di 55 milioni di dischi nel mondo. Un monumento della musica italiana che oggi 22 settembre taglia il traguardo delle 88 candeline.

Gli inizi con le Strehler e le canzoni della Mala

Figlia di un industriale farmaceutico, Ornella Vanoni si iscrive nel 1953 all’Accademia di arte drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler: in breve ne diviene l’allieva prediletta, nonché la compagna. Dopo il debutto nel 1956 come attrice in Sei personaggi in cerca d’autore, l’anno successivo arriva quello come cantante, sempre a teatro: durante le rappresentazioni de I Giacobini, interviene durante i cambi di scena cantando un paio di ballate della Rivoluzione francese. È la svolta: affiancato da un team di autori, Strehler decide di cucirle addosso un vero e proprio repertorio, le canzoni della Mala, traendo spunto da alcune antiche ballate dialettali narranti vicende di cronaca nera. La timbrica vocale e la gestualità sensuale di Vanoni conquistano rapidamente il pubblico e nel 1958 ecco l’esordio discografico, con l’ep Le canzoni della mala.

L’incontro con Gino Paoli e le partecipazioni a Sanremo

Terminato il rapporto con Strehler, intraprende una breve ma intensa storia d’amore con Gino Paoli. Quando lei nel 1960 sposa l’impresario teatrale Lucio Ardenzi, lui le dedica il capolavoro Senza fine. Gli Anni 60 sono caratterizzati da numerose partecipazioni al Festival di Sanremo (la prima nel 1965, in totale saranno otto). Nel 1970 gareggia con Eternità, in abbinamento con I Camaleonti, piazzandosi al quarto posto.

Le collaborazioni e le sperimentazioni di una grande interprete

I decenni successivi sono caratterizzati da numerose collaborazioni e continue sperimentazioni, dal pop d’autore alla bossa nova (nel 1976 incide insieme a Toquinho e Vinícius de Moraes l’album La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria), fino al jazz. Lunghissima la lista dei colleghi con cui ha collaborato: solo in Italia si possono citare Paolo Conte, Fabrizio De André, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Franco Califano, Renato Zero, Lucio Battisti e Riccardo Cocciante. Nel 2018 Ornella Vanoni è tornata a Sanremo, insieme a Bungaro e Pacifico con il brano Imparare ad amarsi. È invece del 2021 la pubblicazione della sua ultima fatica discografica, l’album Unica.Tag43 vi dà il buongiorno con Eternità, brano presentato alla 20esima edizione del Festival di Sanremo nel 1970.