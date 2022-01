Ornella Muti, chi è: vita e carriera di una delle attrici che co-condurrà il Festival di Sanremo 2022

Ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice ci sarà anche Ornella Muti, attrice italiana con 50 anni di carriera alle spalle, interprete di vari generi cinematografici e vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali: vediamo chi è e come ha saputo distinguersi nel panorama del cinema.

Chi è Ornella Muti

Di padre napoletano e madre estone, Ornella Muti (pseudonimo di Francesca Romana Rivelli) ha esordito sul grande schermo all’età di 14 anni, quando Damiano Damiani la scelse come protagonista del suo film La moglie più bella ispirato alla vicenda di Franca Viola, la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore. Fu proprio lui ad imporle il nome d’arte di matrice dannunziana (Ornella è un personaggio de La figlia di Jorio ed Elena Muti de Il piacere), anche perché già esisteva un’attrice con il suo stesso cognome (Luisa Rivelli).

Dopo aver recitato in altri film sia in Italia che all’estero e aver ricevuto parti in diversi fotoromanzi, fu tra gli anni Settanta e Ottanta che la sua notorietà e il suo successo crebbero di molto grazie all’interpretazione di Vincenzina in Romanzo popolare di Mario Monicelli. Da qui iniziò la sua ascesa, con parti accanto a grandi attori del calibro di Vittorio Gassman (Come una rosa), Ugo Tognazzi (La stanza del vescovo), Paolo Villaggio (Bonnie e Cylde all’italiana), Jeremy Irons, Fanny Ardant e Alain Delon (Un amore) e ruoli in film di produzioni statunitense. Nel 1994 fu anche eletta Donna più bella del mondo dalla rivista americana Class.

Negli anni Duemila prese parte, tra gli altri lavori, al film di Woody Allen To Rome with Love, dove ebbe l’onore di lavorare assieme a grandi attori come Roberto Benigni, Alec Baldwin, Penélope Cruz e lo stesso Allen. Nel 2017 recitò nella serie televisiva Sirene, sempre prodotta dalla Rai, facendosi così conoscere anche ad un pubblico più infantile e adolescenziale.

Chi è Ornella Muti: premi e riconoscimenti

A dimostrare la grandezza che Ornella Muti ha saputo raggiungere nel mondo del cinema, vi sono i molti premi da lei vinti. Tra questi una Targa d’oro ai David di Donatello, tre Golden Globes, tre Ciak d’oro, un Premio Pasinetti per l’attrice al Festival del Cinema di Venezia e due Nastri d’argento.

L’attrice ha inoltre ricevuto tre candidature come migliore attrice protagonista ai David di Donatello e una come migliore attrice agli European Film Awards.