Orietta Berti chi è: la nuova vita musicale della giudice di The Voice Senior stasera su Rai1

Stasera 3 dicembre 2021, alle 21,20 su Rai1, torna The Voice Senior, talent show alla ricerca delle migliori voci Over 60 d’Italia. Anche oggi spazio alle audizioni, dove i quattro giudici dovranno scegliere i prossimi componenti della loro squadra. La visione del programma, alla cui conduzione ci sarà Antonella Clerici, sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Voice Senior, format e giudici di stasera 3 dicembre 2021 su Rai1

Tanti i concorrenti alla ricerca di un posto nelle squadre dei quattro giudici. Al tavolo siederanno infatti Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino, autori di grandi battaglie già la scorsa settimana. I quattro artisti infatti potranno affidarsi solo al proprio orecchio per valutare le qualità dei concorrenti, dato che non potranno vederli in viso prima di aver premuto il pulsante e deciso di sceglierli per entrare nelle fila del loro team. Solo chi si volterà potrà infatti collaborare con il concorrente, che avrà la possibilità di scegliere la propria strada se più giudici mostreranno per lui interesse. Game over se non riuscirà a catturare l’attenzione di nessun artista.

Intanto, i quattro coach iniziano già a tirare le somme, per capire quale tipo di cantante manchi nel loro albo personale. Venerdì scorso Gigi D’Alessio si era aggiudicato ben quattro artisti, ossia Lertora, il duo Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Claudia Arvati ed Eddie Oliva. Tre le scelte di Orietta Berti – Maria Gatti, Rosa Gianocchiaro e Rossella Boni – mentre due per Loredana Berté e Clementino. Carlo Andreoli e Walter Serbini hanno infatti deliziato la cantautrice, mentre il rapper ha deciso di fidarsi di Russell Russell e Vittorio Bonetti.

Orietta Berti, chi è la giudice di The Voice Senior stasera 3 dicembre 2021 su Rai1

Orietta Berti, una nuova vita musicale

Emiliana, classe 1943, Orietta Berti non ha bisogno di presentazioni. Protagonista della scena musicale durante gli anni Sessanta e Settanta, ha inciso diverse hit rimaste nel cuore di tutti gli italiani. Si ricordano Finché la barca va, Tu sei quello, Io ti darò di più e molte altre. Tante le apparizioni televisive, da La cugina Orietta nel 1970 ad Anima Mia nel 1997, passando per la presenza fissa in Premiatissima, Domenica In, Quelli che il calcio, Una rotonda sul mare e Buona Domenica.

Il pubblico più giovane però sta imparando a conoscerla grazie a una vera seconda vita musicale che Orietta sta vivendo negli ultimi anni. Le collaborazioni con artisti del momento e le partecipazioni a Sanremo l’hanno infatti rilanciata come una delle artiste più in voga e ascoltati in Italia. Lo scorso febbraio è infatti tornata sul palco dell’Ariston a 29 anni di distanza dall’ultima volta con Quando ti sei innamorato, classificandosi nona, ma divennero famosi i suoi apprezzamenti per Achille Lauro e la gaffe sui Maneskin (chiamati erroneamente Naziskin), poi vincitori dell’evento.

La nuova ribalta è però arrivata in estate grazie a Mille, brano inciso con Achille Lauro e Fedez che ha scalato le classifiche di tutte le piattaforma divenendo un vero e proprio tormentone. Quest’anno ha anche pubblicato un nuovo album, La mia vita è un film, con 20 tracce inedite. Attualmente è protagonista insieme a “Manuelito” Hell Raton, giudice di X Factor, della web serie #SoundsBueno, ogni mercoledì sul canale Youtube del talent. Per l’occasione, il produttore ha annunciato che realizzerà un singolo per Orietta.

Orietta Berti, vita privata e social network

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Orietta Berti è legata al marito Osvaldo Paterlini che ha sposato il 14 marzo 1967. La coppia ha due figli, Omar (1975) e Otis (1980). Attiva sui social, l’artista ha un profilo Instagram che conta 182 mila follower.