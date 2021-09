Orgasmatron Redux, come funziona la cabina che stimola il piacere inaugurata a Bologna

Una cabina in legno in cui provare stimoli che favoriscono il piacere. Come? Attraverso la cromoterapia e suoni studiati appositamente per accompagnare l’utente all’abbandono erotico. Si tratta di Orgasmatron Redux, una installazione di Norma Jeane, artista di Los Angeles di cui non si conosce la vera identità, inaugurata il primo settembre a Bologna, alle Serre dei Giardini Margherita in collaborazione con Kilowatt e MAMbo, il museo di arte moderna.

Cos’è l’accumulatore orgonico

Come spiega Repubblica Bologna, si tratta di un accumulatore orgonico, cioè un marchingegno che si ispira alle teorie e agli studi psicanalitici di Wilhelm Reich, allievo di Sigmund Freud, mirati a compensare l’assenza di libido dei pazienti. Reich divenne noto per le sue ricerche sul ruolo sociale della sessualità, per gli studi sul rapporto fra autoritarismo e repressione sessuale e appunto per la cosiddetta “energia orgonica“. Un’ipotetica forma di energia che Reich descrisse in alcuni esperimenti pubblicati alla fine degli Anni 30 e che, a suo dire, permeava lo spazio ed era di colore blu. Non solo. Se bloccata all’interno del corpo poteva causare disturbi. Teorie che poi sono state relegate alla pseudoscienza.

La seduta è impregnata di ormoni

Tornando a Bologna, l’Orgasmatron Redux di Norma Jeane (il cui nome d’arte richiama il vero nome di Marilyn Monroe) è una scatola di legno in cui si entra uno per volta (pensata in era pre Covid doveva essere un’esperienza di coppia). Nel quarto d’ora in cui si rimane all’interno, dovrebbe procurare stimoli che favoriscono il piacere. Un impianto audio diffonde suoni per accompagnare il visitatore nell’abbandono erotico, sono proiettate luci rosse per stimolare il sistema endocrino. La cabina poi è rivestita da strati di lana di pecora e lana acciaio e la seduta è impregnata da androstenone, androstenolo e copuline, un complesso feromonico umano sia maschile che femminile. «Un’unica esperienza sicuramente mitica, potenzialmente esagerata, inevitabilmente eccitante», recita la scheda dell’opera. L’esperienza è gratuita ma può accedere all’installazione solo chi è munito di Green Pass. Finora si è registrato il tutto esaurito, ma non c’è fretta: l’installazione resterà alle Serre dei giardini Margherita in pianta stabile.