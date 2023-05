«Organizzazione indesiderabile»: la Russia mette al bando Greenpeace

Greenpeace Russia ha annunciato la chiusura a seguito della decisione delle autorità di etichettare la ong come «organizzazione indesiderabile». L’ufficio del procuratore generale ha accusato Greenpeace di interferire con gli affari interni della Russia, di minare l’economia del Paese e finanziare le attività delle organizzazioni russe designate come «agenti stranieri». Ha inoltre sottolineato che, dall’inizio dell’operazione militare speciale in Ucraina, «gli attivisti di Greenpeace si sono impegnati nella propaganda anti-russa, chiedendo un ulteriore isolamento economico del nostro Paese e un inasprimento delle sanzioni».

Environmental protection is ‘undesirable’ in Russia – Greenpeace International response to designation as ‘undesirable organisation’ in Russia by the Office of the Russian Federation Prosecutor General https://t.co/LFwgTA8zBb — Greenpeace PressDesk (@greenpeacepress) May 19, 2023

L’impegno di Greenpeace Russia contro gli incendi stagionali

In un comunicato sul suo sito web, come risposta Greenpeace Russia di difesa ambientale ha definito «indesiderabile» il governo russo: «Un passo assurdo, irresponsabile e distruttivo che non ha nulla a che fare con la protezione degli interessi del Paese, che distruggendo Greenpeace perde uno dei suoi massimi esperti nella risoluzione dei problemi ambientali». La sezione russa della ong ha svolto un ruolo chiave nel chiedere e ottenere risposte su questioni climatiche e ambientali in Russia. In particolare, l’organizzazione ha contribuito a combattere gli incendi stagionali in Russia – un problema poco riconosciuto dalle autorità – sviluppando una rete di volontari, conducendo corsi di formazione per i dipendenti dei parchi e delle riserve nazionali e proponendo riforme legislative.

La stretta della Russia contro i gruppi ambientalisti

In Russia, le organizzazioni etichettate come «indesiderabili» devono sciogliersi immediatamente. Qualsiasi livello di affiliazione con tali organizzazioni, inclusa la donazione a loro o la condivisione delle loro pubblicazioni online, costituisce un reato penale. «Questa decisione rende illegale la prosecuzione di qualsiasi attività di Greenpeace in Russia. Pertanto, la filiale russa di Greenpeace è costretta a chiudere», ha affermato il gruppo.

La decisione delle autorità di Mosca è solo l’ultima azione di una stretta sui gruppi ambientalisti all’interno della Russia, avviata nell’ultimo anno. A marzo, ad esempio, la sezione locale del World Wildlife Fund è stata etichettata come “agente straniero”. A gennaio, proprio per questo motivo, aveva cessato le attività il gruppo ambientalista Movement 42, con sede nell’oblast’ di Arcangelo, sul Mar Bianco. Ancora prima, a dicembre, aveva annunciato la chiusura per la medesima ragione Sakhalin Environment Watch, organizzazione indipendente, apartitica e non governativa la cui missione era proteggere gli ecosistemi naturali dell’Estremo Oriente russo.