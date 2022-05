Ore 14 non va in onda: perché il programma di Milo Infante va in vacanza già a maggio

Ore 14 non va in onda. Ecco perché il programma di Milo Infante chiude in anticipo e quando andrà di nuovo in onda il format.

Ore 14 non va in onda: perché?

Milo Infante, conduttore di Ore 14, ha annunciato durante la puntata di giovedì 5 maggio che il programma avrebbe chiuso in anticipo. La Rai ha preso questa decisione al fine di dare spazio al ciclismo e al giro d’Italia. Per l’evento, infatti, come accade da alcuni anni, Rai 2 diventerà la rete ufficiale che seguirà gli appuntamenti sportivi legati al ciclismo.

A fronte di tutti gli spettatori convinti di assistere a una nuova puntata del programma nel primo pomeriggio di venerdì 6 maggio, Milo Infante (proprio come Bianca Guaccero con Detto Fatto) ha salutato gli affezionati nella giornata di giovedì 6 per cedere il posto al giro d’Italia.

A questo proposito, tuttavia, bisogna sottolineare che le sorti di Ore 14 e Detto Fatto risultano essere estremamente differenti tra loro. Nella prossima stagione televisiva, infatti, il format condotto dal giornalista tornerà a essere trasmesso su Rai 2 mentre Detto Fatto ha salutato i telespettatori in modo definitivo, chiudendo i battenti dopo dieci anni di messa in onda.

Il palinsesto Rai

Al momento, non è ancora stato rivelato se Ore 14 tornerà in palinsesto con la fine dell’evento sportivo dedicato al ciclismo, o se bisognerà aspettare l’autunno. È certo, come già affermato, che il programma tornerà sul piccolo schermo con la prossima stagione televisiva. Il conduttore ha proprio annunciato la novità, per poi dare spazio, durante l’ultima puntata, a Piera Maggio. Questa ha fatto il punto sulla situazione legata al caso della piccola Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo a settembre del 2004.

La trasmissione di Milo Infante, poi, a seguito della cancellazione di Detto Fatto, verrà seguita da un nuovo programma che verrà condotto da Pierluigi Diaco. Sulla base delle anticipazioni diffuse da Tvblog, il format dovrebbe chiamarsi Bella Ma’ ed essere trasmesso subito dopo Ore 14.