Ordona, operaio morto sul lavoro: è caduto da una pala eolica

Ad Ordona, in provincia di Foggia, un uomo di 37 anni è morto sul lavoro. L’operaio stava lavorando su una pala eolica quando improvvisamente è caduto. L’impatto è stato fatale e per lui non c’è stato nulla da fare.

L’incidente fatale ad Ordona

L’uomo di 37 anni, originario di Cerignola, stava svolgendo il suo lavoro senza problemi. Nel dettaglio, l’operaio stava effettuando dei lavori di manutenzione su alcune pale eoliche, tuttavia, nel primo pomeriggio, l’operaio è caduto dalla pala eolica ed è precipitato giù. L’impatto è stato fatale, per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorsi del 118, sono intervenuti quasi subito ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno soltanto potuto constatare il decesso dell’uomo.

Inoltre, in queste ore gli agenti stanno svolgendo le indagini necessarie per ricostruire l’accaduto. Infatti, non è ancora chiaro come l’uomo sia precipitato, se stava osservando tutte le misure di sicurezza o se ha mostrato un comportamento negligente. Dunque, su questa vicenda le autorità stanno cercando di fare chiarezza, insieme agli ispettori dello Spesal e agli addetti del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl di Foggia.

La ricostruzione dell’incidente

Non sono ancora chiari i dettagli dell’incidente che ha visto un uomo precipitare nel vuoto e perdere la vita a Ordona. Tuttavia, i Carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto, basandosi anche sulle testimonianze degli altri lavoratori. Per ora ci sono due ipotesi al vaglio. La prima ipotesi è che l’uomo abbia perso l’equilibrio mentre svolgeva il suo lavoro di manutenzione e sia precipitato nel vuoto senza alcuna possibilità di salvarsi. In questo caso, si parlerebbe di morte accidentale.

La seconda ipotesi invece, prevede la caduta di una grossa catena sull’operaio che non avrebbe potuto evitare l’impatto e sarebbe quindi stato travolto da tale elemento. In tal caso, bisognerebbe approfondire maggiormente la vicenda e avere un quadro completo della situazione.