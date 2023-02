Sanremo 2023, l’ordine di uscita dei cantanti nella terza serata

Durante la conferenza stampa in diretta dal Casinò di Sanremo, è stato reso noto l’ordine di uscita dei cantanti di stasera. Come da consuetudine degli ultimi anni, la terza serata sarà dedicata alla riproposizione di tutte le canzoni in gara. I 28 big canteranno dunque il proprio brano e saranno giudicati, invece che dalla sala stampa come accaduto nei primi due appuntamenti, dalla giuria demoscopica e dal pubblico da casa tramite televoto.

L’ordine di uscita dei cantanti nella terza serata di Sanremo 2023

Questo l’ordine delle esibizioni:

Paola e Chiara con il brano Furore Mara Sattei con il brano Duemilaminuti Rosa Chemical con il brano Made in Italy Gianluca Grignani con il brano Quando ti manca il fiato Levante con il brano Vivo Tananai con il brano Tango Lazza con il brano Cenere Lda con il brano Se poi domani Madame con il brano Il bene nel male Ultimo con il brano Alba Elodie con il brano Due Mr. Rain con il brano Supereroi Giorgia con il brano Parole dette male Colla Zio con il brano Non mi va Marco Mengoni con il brano Due vite Colapesce Dimartino con il brano Splash Coma_Cose con il brano L’addio Leo Gasmann con il brano Terzo cuore I Cugini di Campagna con il brano Lettera 22 Olly con il brano Polvere Anna Oxa con il brano Sali (Canto dell’anima) Articolo 31 con il brano Un bel viaggio Ariete con il brano Mare di guai Sethu con il brano Cause perse Shari con il brano Egoista gIANMARIA con il brano Mostro Modà con il brano Lasciami Will con il brano Stupido

La co-conduttrice e gli ospiti

Ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi nella conduzione ci sarà Paola Egonu. La pallavolista, ha fatto sapere in conferenza stampa, pronuncerà un monologo in cui racconterà se stessa a 360 gradi, compreso il razzismo subito. I due superospiti che saliranno sul palco dell’Ariston sono invece i Maneskin, che si esibiranno insieme al chitarrista Tom Morello intorno alle 22, e Peppino di Capri che verrà insignito del premio alla carriera. In teatro anche Sangiovanni, che canterà con Gianni Morandi Fatti rimandare dalla mamma.