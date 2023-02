Sanremo 2023, l’ordine di uscita dei cantanti nella quarta serata

Durante la conferenza stampa in diretta dal Casinò di Sanremo, è stato reso noto l’ordine di uscita dei cantanti di stasera. Come da consuetudine degli ultimi anni, la quarta serata sarà dedicata alle cover e ai duetti. I big in cara canteranno una canzone appartenente agli anni Sessanta, Settanta, Ottanta, Novanta e i primi anni Duemila a loro scelta, accompagnati da un altro artista. La votazione sarà tripartita in queste percentuali: il 34 per cento al televoto, il 33 per cento alla sala stampa e il 33 per cento alla giuria demoscopica

L’ordine di uscita dei cantanti nella quarta serata di Sanremo 2023

Questo l’ordine delle esibizioni:

Ariete con Sangiovanni – Centro di gravità permanente Will con Michele Zarrillo – Cinque giorni Elodie e BigMama – American Woman Olly con Lorella Cuccarini – La notte vola Ultimo con Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti Lazza con Emma e Laura Marzadori – La Fine Tananai con Biagio Antonacci e Don Joe – Vorrei cantare come Biagio Shari con Salmo – Medley di Zucchero Gianluca Grignani con Arisa – Destinazione Paradiso Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo – Medley di Edoardo Bennato Articolo 31 con Fedez – Medley Articolo 31 Giorgia con Elisa – Luce e Di sole e d’azzurro Colapesce Dimartino con Carla Bruni – Azzurro I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi – La forza della vita e Anima mia Marco Mengoni con Kingdom Choir – Let it be gIANMARIA con Manuel Agnelli – Quello che non c’è Mr. Rain con Fasma – Qualcosa di grande Madame con Izi – Via del campo Coma_Cose con Baustelle – Sarà perché ti amo Rosa Chemical con Rose Villain – America Modà con Le Vibrazioni – Vieni da me Levante con Renzo Rubino – Vivere Anna Oxa con Iljard Shaba – Un’emozione da poco Sethu con Bnkr44 – Charlie fa surf LDA con Alex Britti – Oggi sono io Mara Sattei con Noemi – L’amour toujours Paola e Chiara con Mark & Kremont – Medley di Paola e Chiara Colla Zio con Ditonellapiaga – Salirò

Premi e ospiti

Nel corso della serata saranno assegnati tre premi: quello alla carriera di Peppino di Capri, quello della Regione Liguria al miglior duetto e quello del comune di Sanremo che premierà l’ospite che ha accompagnato il cantante che ha vinto il duetto. La serata vedrà poi l’esibizione dei ragazzi di Mare Fuori e un omaggio a Lucio Dalla realizzato da Gianni Morandi. Dal Suzuki Stage canterà La rappresentante di Lista e dalla Costa Smeralda si esibirà Takagi & Ketra.