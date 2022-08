Orbetello invasa dai moscerini: cosa sta succedendo

«Ci sono sempre stati, ma mai come quest’anno: gli ultimi dieci giorni sono stati un inferno». Con queste parole la titolare di un locale di Orbetello spiega le conseguenze dell’invasione di moscerini degli ultimi giorni. Porto Errcole, Capalbio e Orbetello, nel Grossetano, sono tutti i preda ai fastidiosi insetti, tanto che i clienti non riescono a mangiare o a passeggiare all’aperto. Il risultato è che molti locali chiudono alle 21.

Orbetello: le misure contro l’invasione di moscerini

«Forse stanno funzionando le disinfestazioni, oppure dobbiamo ringraziare il vento che ha fatto abbassare la temperatura» commenta un’altra proprietaria di una pizzeria di Orbetello. Anche per i turisti la situazione non è il massimo. «Anche quando alla sera ti salvavi dall’invasione di moscerini, te li ritrovavi alla mattina spiaccicati morti sui vetri delle finestre», è la constatazione di uno di loro.

Il primo cittadino di Orbetello Andrea Casamenti ha proceduto subito alla disinfestazione dei moscerini: «Ogni cinque giorni avviene la disinfestazione contro le larve, mentre mercoledì notte ci sarà una quarta per i moscerini adulti». L’opposizione però non fa sconti a Casamenti, il quale avrebbe saltato la disinfestazione della scorsa primavera. «È difficile trovare oggi una soluzione a un problema che si sarebbe dovuto affrontare per tempo» è l’affondo dell’assessore della Regione Toscana alle attività produttive Leonardo Marras. I disagi sono tantissimi. I clienti non possono stare all’esterno, i ristoratori vedono le perdite e sono allarmati e i residenti devono stare con le finestre chiuse in piena estate, con l’incombenza di dover pulire i vetri ogni mattina.

Orbetello non è l’unica località che ha problemi con i fastidiosi moscerini. «Una sera a cena nel ristorante di uno stabilimento sulla spiaggia di Macchiatonda, hanno dovuto spegnere le luci» è il commento di un residente nella vicina Capalbio.

I cambiamenti climatici al centro del fenomeno

A quanto si apprende, la causa del fenomeno sarebbero le alte temperature degli ultimi giorni. Infatti, ciò ha fatto sì che si creassero dei nidi di moscerini nella zona lagunare di Orbetello. Da qui arriverebbe l’invasione degli insetti e, secondo gli esperti, avere a disposizione la disinfestazione lascia il tempo che trova, visto il caldo torrido. Nel frattempo, già con una temperatura più bassa per via del vento, sembra che la situazione stia migliorando (almeno stando alle parole degli stessi ristoratori di Orbetello).