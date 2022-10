Orazio Schillaci, chi è il nuovo ministro della Salute

Docente ordinario di medicina nucleare e in passato preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata – di cui è rettore dal 2019 -, Orazio Schillaci è stato individuato come nuovo ministro della Salute del governo Meloni. Vediamo chi è e di cosa si è occupa.

Orazio Schillaci è il nuovo ministro della Salute

Figura tecnica che non ha mai assunto incarichi politici, è il presidente dell’associazione italiana di medicina nucleare. Romano, 56 anni e stimato dalla comunità accademica, ha conseguito nel 1990 la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza dove, dieci anni dopo, ha ottenuto il titolo di Dottorato in Imaging funzionale radioisotopico.

É stato componente di Commissioni Sanitarie per la Regione Lazio e per il Ministero della Salute, oltre che responsabile di progetti di ricerca nazionali ed internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi (tra i quali Horizon 2020 dell’Unione Europea). Autore di oltre 200 pubblicazioni, Schillaci fa parte dell’Editorial Board delle due riviste internazionali più prestigiose nel settore della Medicina Nucleare, ovvero l’European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging e il Journal of Nuclear Medicine.

Durante la pandemia ha fatto parte del Comitato tecnico-scientifico

Esperto del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2006-2009, dal 2008 è direttore della scuola di specializzazione in medicina nucleare e dal 2011 al 2019 ha ricoperto le cariche di vice preside prima e preside poi della facoltà di Medicina e Chirurgia a Tor Vergata. Lo stesso ateneo che, tre anni fa, l’ha eletto rettore con un’ampia maggioranza. Durante il suo mandato in rettorato ha deciso di puntare «sulla qualità e l’internazionalizzazione della ricerca, anche industriale».

Sebbene non abbia mai ricoperto ruoli politici, non è del tutto nuovo a via Ribotta. Nel 2020, il suo predecessore Roberto Speranza l’aveva infatti nominato nel Comitato scientifico dell’Istituto Superiore della Sanità che, durante la pandemia, ha affiancato il ministero nelle decisioni chiave.