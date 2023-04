Orazio Fascina, chi è il padre di Marta che Berlusconi chiama “papà”

Sempre presente, per tutta la degenza ospedaliera: la compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, sin dal primo momento è stata vicina al leader di Forza Italia, ricoverato da qualche giorno presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Diversi i volti e le figure che si sono alternate in questi giorni durante le visite, per lo più familiari e amici stretti. Vicino a Marta non è mai mancato il padre, Orazio, rimasto al fianco della figlia anche durante le festività pasquali, compresa quella di Pasquetta.

Orazio Fascina: chi è il padre di Marta

In molti si sono chiesti chi sia l’uomo che sta trascorrendo il suo tempo a stretto contatto con la figlia e compagna di Berlusconi. Orazio Fascina ha trascorso buona parte della sua vita professionale presso il tribunale di Napoli. Nel 2019 è diventato cancelliere nella città di Salerno, prima di andare in pensione. L’uomo è stato sposato con la moglie e madre di Marta, Angela della Morte, insegnante ora in pensione da cui poi si è separato. Dopo gli anni di unione matrimoniale trascorsi a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, Marta Fascina ha vissuto a Portici con la mamma, dagli 8 fino ai 18 anni circa, per poi trasferirsi a Roma per gli studi alla Sapienza.

Benché il padre non abbia mai vissuto a Portici, ha sempre mantenuto un rapporto costante con i figli. Prima di vincere il concorso pubblico che lo ha portato a Napoli e poi a Salerno, l’uomo aveva avviato una agenzia di assicurazioni, tutt’oggi gestita da alcuni familiari. Il suo rapporto con Silvio Berlusconi si è intensificato al punto da portarlo a farsi chiamare papà. Fascina rientra infatti nella cerchia dei pochi che ha accesso al reparto in cui si trova Silvio Berlusconi.