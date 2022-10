Ora solare, quando torna: tutto quello che c’è da sapere

È tutto pronto per il ritorno dell’Ora Solare. Alle 3 del mattino di domenica 30 ottobre le lancette di orologi e sveglie dovranno essere messe un’ora indietro. Si dormirà un’ora in più quindi ma ci saranno modifiche e conseguenze per tanti altri aspetti della vita comune.

I problemi dell’Ora Solare

L’Ora Solare porta con sé anche un mini jet-lag che in diverse persone si manifestano con problemi di vario genere. Infatti, il “sintonizzarsi” con il nuovo orario può provocare irritabilità, stanchezza, insonnia, mal di testa, sbalzi d’umore e difficoltà nel concentrarsi. Ecco perché molti sostengono l’idea di mantenere l’Ora Legale per tutto l’anno, eliminando definitivamente l’Ora Solare.

Per altri poi, mettere un’ora indietro appartiene ormai al retaggio di una società contadina e non industriale, non più al passo con i tempi. Alcuni studi poi, evidenziano come il mantenimento dell’Ora Legale per un anno intero favorirebbe l’assunzione di Vitamina D e attenuerebbe i disturbi del sonno. Anche se questa proposta ogni tanto ritorna, attualmente, l’Ora Solare è ancora in vigore.

Che dire dei costi energetici?

L’Ora Solare potrebbe portare problemi anche dal punto di vista energetico. In molti si chiedono se in un momento così delicato, con i costi energetici in aumento, è valsa davvero la pena «eliminare» un’ora di luce nel corso della giornata.

I dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, in effetti, rafforzano la tesi di mantenere l’Ora Legale per tutto l’anno. Infatti, secondo questi dati, nei 7 mesi senza Ora Solare, il sistema nazionale ha beneficiato di minori consumi per 420 milioni di kWh, un risultato pari al fabbisogno annuo di circa 150 mila famiglie. Di conseguenza, il risparmio economico è stato pari a 190 milioni di euro. Insomma, questi dati indicano come l’eliminazione dell’Ora Solare potrebbe essere davvero vantaggiosa. La proposta sembra essere accettata anche all’interno dell’Unione Europea, tuttavia per quest’anno non è stata resa ufficiale e quindi bisognerà mettere anche questa volta le lancette indietro il prossimo 30 ottobre.