Ora solare 2022, quando spostare le lancette indietro

Anche quest’anno si spostano le lancette indietro di un’ora a causa dell’Ora Solare. Ecco tutte le informazioni in merito a quando spostare le lancette e fino a quando durerà questa misura.

Quando spostare le lancette per l’ora solare 2022?

Mancano circa due settimane per dire addio alla stagione estiva e dare il benvenuto all’inverno. Questo significa che arriverà l’ora solare. Le lancette si sposteranno nella notte a cavallo tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022. In questo momento bisognerà portare le lancette di sveglie e orologi un’ora indietro.

Come sempre, c’è un dibattito sull’uso dell’ora solare e sui benefici o gli svantaggi che può portare. Infatti, molti discutono sul fatto se si dormirà un’ora in più o un’ora in meno, comunque, la cosa certa è che perderemo un’ora di luce al pomeriggio mentre la nota positiva è che le luci dell’alba arriveranno prima. Le giornate quindi diverranno più brevi e naturalmente il clima diventerà più freddo, portando scompiglio nelle vite di coloro che si definiscono meteoropatici.

Fino a quando bisognerà convivere un’ora indietro?

Dopo l’ora solare, per ritornare alla condizione attuale bisognerà attendere ancora del tempo. Difatti, il nuovo cambio dell’ora, dalla solare alla legale, si effettuerà nell’ultimo week-end del marzo 2023, fra sabato 25 e domenica 26 marzo dell’anno che verrà.

L’arrivo dell’ora solare rispolvera anche un’altra questione, ovvero quella della sua possibile abolizione a partire dai prossimi anni. Mantenere per tutto l’anno l’ora legale potrebbe portare il beneficio del risparmio energetico e ciò è stato compreso grazie a un’indagine fatta del Centro studi Conflavoro Pmi. Il risparmio potrebbe tradursi in 2,7 miliardi di euro nell’anno. La proposta è oggetto di conversazione da quattro anni, vale a dire da quando i Paesi del Nord dell’Unione Europa hanno avanzato una prima richiesta di cancellazione. A settembre il presidente della Società italiana di medicina ambientale Alessandro Miani si è espresso anche lui sulla questione di cancellazione appoggiando la proposta ma per ora le cose non sembrano cambiare.