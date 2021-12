Un’ora sola vi vorrei stasera su Rai2: anticipazioni, temi e ospiti dello show di Enrico Brignano

Cinque settimane – più un appuntamento speciale – in compagnia di Enrico Brignano. Il comico romano ed ex Iena sarà protagonista stasera 28 dicembre, alle 21,20 su Rai2, della prima puntata di Un’ora sola vi vorrei, show di sessanta minuti che si contraddistingue per la sua consueta ironia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un’ora sola vi vorrei, temi e ospiti di stasera 28 dicembre 2021 su Rai2

Lo show di Enrico Brignano accompagnerà i telespettatori per cinque appuntamenti a cadenza settimanale, cui se ne aggiungerà uno speciale in vista di San Valentino. Come dice il titolo, lo spettacolo si protrarrà per 60 minuti in cui il comico cercherà di strappare un sorriso con battute, ricordi legati ad avvenimenti particolari della sua vita o dell’attualità e interazioni con gli ospiti. Per dare avvio alla stagione, Brignano stasera guarderà al passato per proiettarsi nel futuro.

Al centro della prima puntata di Un’ora sola vi vorrei ci sarà infatti il 1973, anno che presentò al mondo il vaccino contro il vaiolo e che dunque ha diversi legami con il 2021 che volge al termine. In quell’occasione, le reazioni al farmaco sarebbero state molto diverse rispetto a quanto sta accadendo oggi con il Covid-19. «Ho visto parenti e vicini trasformarsi in insospettabili Robin Hood o Bestie di Satana su questo argomento», ha detto all’Ansa il comico. «Speriamo di essere attuali, perché con Omicron non fai in tempo a scrivere un monologo che già cambia tutto».

Come detto, Un’ora sola vi vorrei vedrà anche la partecipazione di alcuni ospiti che, durante ogni puntata, interagiranno con Enrico Brignano nei modi più svariati. Questa sera ci saranno il cantautore Federico Zampaglione, che allieterà gli spettatori con i suoi brani, e l’attore Alessandro Betti, che vestirà i panni di uno dei suoi personaggi più celebri. Non mancherà nemmeno Flora Canto, attrice e compagna del comico anche nella vita. Nella parte finale tornerà l’appuntamento con Casa Brignano e, per l’occasione, il pubblico potrà assistere a una speciale performance del ballerino Stefano de Martino.