L’inverno è evidentemente maschio, va via convinto d’averci lasciato lui. Che luminoso paradosso: un’ora avanti per aver un’ora indietro. Il giorno non vale la candela. Un’ora sole ti vorrei. Si configura il reato di tentativo di commozione. Ma dice che è legale: è un presente. E tutte le ore che ti han rubato? Ora lègale. C’è la luce di Barry Lyndon, ti volevo dire. A scazzo di equivoci: un’ora sola non ti vorrei. Alla ricerca del tempo creduto.