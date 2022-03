Torna l’ora legale: quando e come spostare le lancette

Torna fra sabato 26 marzo e domenica 27 l’ora legale. Alle 2 di notte le lancette andranno spostate in avanti (per molti dispositivi come smartphone, pc e tablet l’aggiornamento sarà automatico): dormiremo un’ora in meno, ma per diversi mesi potremo godere di un’ora in più di luce. L’ora solare tornerà il 30 ottobre. Nel frattempo, ci saranno un risparmio energetico e una minore emissione di anidride carbonica nell’atmosfera.

Ora legale, in Italia è in vigore dal 1966

L’ora legale è la convenzione di spostare avanti di un’ora le lancette degli orologi di uno Stato, per sfruttare meglio l’irradiazione del sole durante il periodo estivo. Si “oppone” all’ora solare, ovvero l’orario statale usato durante il periodo invernale, quando esso coincide con quello del meridiano del fuso orario di riferimento. Non esiste in tutto il mondo: in Italia l’ora legale è in vigore dal 1966 in un periodo in cui il fabbisogno energetico aumentava di continuo. Era stata adottata per la prima volta nel 1916 come misura di guerra, per poi essere ripristinata e cancellata a più riprese: nel corso della Seconda guerra mondiale si ebbe il periodo di massima durata dell’ora legale, dal 14 giugno 1940 al 2 novembre 1942. Nei Paesi dell’Unione europea l’ora legale ha inizio l’ultima domenica di marzo e termina l’ultima di ottobre. Ma qualcosa potrebbe variare nei prossimi anni, vista la decisione comunitaria ancora da prendere relativa all’abolizione dei cambi di orario nell’Ue.

Ora legale, in sette mesi un grande risparmio energetico

Come rende noto Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, grazie a un minor consumo di energia elettrica (pari a circa 420 milioni di kilowattora), nei sette mesi dell’ora legale l’Italia risparmierà oltre 190 milioni di euro. Questo consentirà, inoltre, di apportare un importante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica. Spostando in avanti le lancette di un’ora, infatti, si ritarda l’uso della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento.