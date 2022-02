Ora e qui, testo e significato del brano di Yuman al Festival di Sanremo 2022

Uscito da Sanremo Giovani, Yuman si prepara a gareggiare per la prima volta tra i big del Festival con il brano Ora e qui: vediamo testo e significato della canzone dal sapore soul che sfrutta al meglio la voce calda e avvolgente dell’artista.

Ora e qui di Yuman: il testo

C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa

Senza mappe, scorciatoie, o un’area di sosta

A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare

Ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è solo l’inizio del viaggio: mi piace,

Vieni con me.

Quante liste impolverate dai miei prima o poi

Notti appese a uno schermo, a fare le sei… le sei!

A vivere in un film che so a memoria, rinchiuso in un finale sempre uguale

Ma poi mi hai detto: guarda là fuori, lo so che hai paura,

Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare e.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

Ehi, ehi…

Partiamo anche adesso, dai!

Hai tenuto insieme il mio mondo, combattuto per due, vedrai.

Ora tocca a me, dimostrarti che

Voglio dire noi

Voglio dirlo più forte

Ancora più forte

Ancora una volta, sì.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

Ora e qui di Yuman: il significato

La canzone racconta l’uscita da un momento difficile fatto di notti insonni e liste di progetti non rispettate ed evidenzia l’importanza di trovare l’equilibrio interiore (“ora e qui, finalmente io riesco a dire che sto bene”) e mettersi al centro delle proprie scelte. Il pezzo invita inoltre a cogliere l’attimo, in ogni occasione, perché potrebbe non tornare.