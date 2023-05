Schlein, Conte e Calenda, altro che fronte comune: le tre opposizioni divise

Era il 16 marzo, Elly Schlein aveva appena preso le redini del Partito democratico e, seduta a fianco degli altri leader delle opposizioni, lanciava l’idea di un confronto permanente per «provare a costruire un’alternativa» insieme: «Diamoci un appuntamento fuori, lontano dalle telecamere, anche nelle piazze. Continuiamo questo confronto. Credo si possa fare un ragionamento di contenuto e di merito. Chiudiamoci in una stanza, preferisco discutere con voi fino a notte fonda invece che consentire che vincano di nuovo gli altri». Che fine hanno fatto questi buoni propositi?

Che fine ha fatto il «patto anti Papeete»?

Dopo 51 giorni la stessa Schlein è andata a Bologna nella piazza convocata dai Cgil, Cisl e Uil ritrovandosi praticamente sola. Certo, c’era anche Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, ma sia il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, sia il leader di Azione, Carlo Calenda, non si sono visti. Insomma, 51 giorni dopo quell’appello che Lucia Annunziata aveva definito il «patto anti Papeete», del confronto permanente tra i partiti di minoranza non c’è traccia. Anzi, le opposizioni continuano a essere tre e vanno avanti guardandosi in cagnesco tra di loro, in un continuo gioco di riposizionamenti per rubare voti nell’ambito del centrosinistra, piuttosto che provare a costruire un’opposizione forte al governo Meloni.

Calenda morbido sul taglio del cuneo fiscale

Se per esempio Conte e Schlein hanno una linea di contestazione dura al decreto Lavoro varato il Primo maggio, Calenda porta avanti posizioni più morbide. «Pur essendo all’opposizione abbiamo detto che il taglio del cuneo fiscale è una cosa positiva e le polemiche sul fatto che sia operato il Primo di maggio mi sembrano stupide. Cosa si può fare di meglio nella festa dei lavoratori che tagliare le tasse ai lavoratori? Poi però ci sono delle cose che rimangono monche», ha commentato il leader di Azione. Più duri, come detto, la segretaria dem e il presidente del M5s, che contestano le norme sui contratti a termine denunciando come le misure rischino di aumentare il lavoro precario e soprattutto evidenziano come il taglio del cuneo non sia strutturale ma a termine.

Ma l’unità di intenti finisce qui. Mentre Schlein è andata a Bologna a protestare coi sindacati, Conte ha promosso su Facebook la sua manifestazione, lanciando un appello: «Ritroviamoci tutti a giugno, vi forniremo le date, per manifestare contro questo governo: contro lo smantellamento del reddito di cittadinanza, contro il decreto precariato, a favore del salario minimo legale, a favore della riduzione del tempo di lavoro a parità salariale. Lavoriamo per un Paese migliore».

Boschi tira dritto sulle riforme istituzionali

Non c’è solo il terreno del lavoro a dividere le opposizioni. Per il 9 maggio è fissato l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i partiti di opposizione per parlare di riforme istituzionali. Sul tavolo c’è la proposta del presidenzialismo. Come si presentano le forze di minoranza? Il Terzo polo, anche in questo caso, è la parte più dialogante. Del resto, quella del “sindaco di Italia” – in sostanza un rafforzamento dei poteri del premier – è una vecchia battaglia di Matteo Renzi. Un atteggiamento che una big di Italia viva come Maria Elena Boschi ha spiegato in modo chiaro in un’intervista a Libero: «Noi siamo disponibili sulle riforme costituzionali perché siamo persone serie e non faremo alla destra quello che ha fatto a noi nel 2016: su quasi tutte le modifiche erano d’accordo, ma decisero di votare contro solo per mandare a casa Renzi. Noi non vogliamo usare le riforme per fare la guerra alla premier. Se il progetto è serio fanno bene ad andare avanti. In questo Paese esiste il diritto di voto, che purtroppo ha premiato Meloni ma che va rispettato da tutti, ma non il diritto di veto, nemmeno per Schlein o Conte. Il rischio vero per questo centrodestra sono i litigi interni, più che l’opposizione del Pd o grillina», ha concluso Boschi, per la quale un accordo di tutte le opposizioni sulle riforme «non è una strada obbligata». Non a caso, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in tivù ha detto che una proposta più condivisa potrebbe essere proprio quella del “premierato”.

Più freddi, anche in questo caso, Pd e M5s. Per i dem la discussione intorno alle riforme non deve essere un modo per distrarre l’attenzione sui temi che interessano le persone e le necessità del Paese: lavoro, sanità, Pnrr. Conte invece sconta una storica posizione poco chiara del M5s sulle riforme, e ha provato a tracciare una linea: «Sicuramente ci sediamo al tavolo e ascolteremo quello che ci verrà proposto», ma «chiarisco subito che vogliamo che questo tavolo parta da una diagnosi condivisa, poi discutiamo sui rimedi. Fughe in avanti in questo contesto mi sembrano molto insidiose».

Giustizia, lo strappo sul nome di Bonafede

È però sulla giustizia che si è consumato proprio in parlamento lo strappo più vistoso tra grillini e dem. Il 28 aprile la Camera ha eletto i due componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, i due membri il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e i due nomi per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per quest’ultimo l’hanno spuntata Carolina Lussana e l’ex ministro della Giustizia in quota M5s, Alfonso Bonafede. Alla votazione che ha portato all’elezione di un uomo vicinissimo a Conte, e frutto di un accordo con le forze di maggioranza, i dem non hanno partecipano.

Dialogo ai minimi, nessun discorso sulla leadership

Posizioni e fratture che non sono rimaste nemmeno troppo sotto il tappeto. Nei giorni scorsi Conte in televisione ha escluso la possibilità di un’alleanza con il Pd. «Non c’è una concreta prospettiva, almeno nell’immediato, per una alleanza strutturale». In gioco ci sono certamente le prossime amministrative, ma più in generale la guida del centrosinistra. «Noi non vediamo nessuna prospettiva per cedere una leadership del campo progressista nel definire le battaglie da intraprendere, nel definire un futuro migliore», ha aggiunto Conte. Il numero uno del M5s, come sospetta qualcuno nei Palazzi, sente il fiato sul collo della segretaria dem e sconta il suo attivismo. Per questo Schlein si è mostrata più pacata. «C’è un dialogo con Conte e il M5s, non solo sul tema del lavoro di qualità, sul salario minimo, sul quale anche le altre opposizioni hanno avanzato delle proposte. Dialogheremo in parlamento per unire i nostri sforzi», ha detto dalla piazza di Bologna.

Amministrative di maggio: Pd, M5s e Terzo polo in ordine sparso

Intanto, il 14 e 15 maggio i Comuni al voto saranno poco meno di 600, quasi 200 il 28 e 29 maggio, quando le urne si apriranno in Sicilia e Sardegna. I capoluoghi sono 17, solo in sei di questi Pd e M5s corrono insieme: negli altri ognuno va da sé. In ordine ancora più sparso il Terzo polo: a volte guarda a sinistra, a volte guarda a destra, a volte Iv e Azione viaggiano ognuna per conto proprio. Per questo le iniziative comuni in campagna elettorale sono zero. Per dire: Conte e Schlein sono stati l’8 maggio entrambi in Campania, senza organizzare incontri né incroci. Alla faccia del coordinamento per l’alternativa comune.