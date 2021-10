Oppenheimer, il film di Nolan uscirà nel 2023 con protagonista Cillian Murphy

La notizia era trapelata a metà settembre: il prossimo film di Christopher Nolan sarebbe stato incentrato sul “padre” della bomba atomica Robert Oppenheimer. Adesso la pellicola ha titolo ufficiale, finestra di lancio e attore protagonista: si chiamerà Oppenheimer, dovrebbe uscire al cinema per l’estate del 2023 e sarà interpretata da Cillian Murphy, star di Peaky Blinders e fedelissimo del regista britannico. A fare il triplo annuncio è stato lo stesso Nolan.

Oppenheimer, chi era il fisico statunitense

L’effetto tunnel quantistico, la scoperta del positrone, la teoria sulle piogge di raggi cosmici: i contributi nel campo della fisica moderna J. Robert Oppenheimer sono stati svariati e importantissimi, ma il suo nome è rimasto indissolubilmente legato al Progetto Manhattan, che nell’agosto del 1945 portò alla detonazione delle bombe atomiche Little Boy e Fat Man, su Hiroshima e Nagasaki. Il fisico statunitense, in preda a terribili rimorsi, si rifiutò in seguito di lavorare alla bomba all’idrogeno: Nolan racconterà la sua storia.

Oppenheimer, chi è Cillian Murphy

A interpretare Oppenheimer sarà Cillian Murphy. Nato il 25 maggio 1976 in Irlanda, ha già lavorato con Nolan per la sua trilogia su Batman, poi in Inception e in Dunkirk. Famoso anche per il ruolo di Thomas Shelby nella serie tv della Bbc Peaky Blinders, Murphy vivrà dunque un 2023 speciale: pochi giorni fa è stato infatti annunciato che, dopo la sesta e ultima stagione, la saga della famiglia Shelby si concluderà con un lungometraggio per il cinema, proprio tra due anni.

Oppenheimer, fotografia e colonna sonora

La prossima fatica di Nolan, ancora di carattere storico, come Dunkirk, ma squisitamente biografica, è stata ispirato dal libro Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin. Il direttore della fotografia del film sarà Hoyte Van Hoytema, già al lavoro su Tenet, Dunkirk e Interstellar, mentre la colonna sonora sarà affidata al compositore della musiche di Tenet, Ludwig Göransson.