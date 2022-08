Operazione sottoveste stasera su La7: trama, cast e curiosità

Stasera 15 agosto su La7 arriva Operazione sottoveste, commedia del 1959 di Blake Edwards. Protagonisti del film sono Gary Grant e Tony Curtis, rispettivamente comandante e tenente di un sottomarino degli Stati Uniti d’America. Quando subiscono l’attacco da parte delle forze giapponesi, devono fare ricorso a tutto il loro ingegno per rimettere in sesto sommergibile ed equipaggio. Nel cast anche Joan O’Brien, Dina Merrill e Gene Evans. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di La7.

Operazione sottoveste, trama e cast del film stasera 15 agosto 2022 su La7

La trama del film ha inizio nel 1959 con l’ammiraglio Matt T. Sherman (Cary Grant) che ripercorre in un flashback la sua vita nelle forze sottomarine statunitensi. La memoria corre subito al 1944 quando, durante la Seconda guerra mondiale, era comandante del sottomarino USS Tea Tiger. Il 10 dicembre di quell’anno, subì con il suo equipaggio l’attacco dei giapponesi che, contro ogni previsione, riuscirono a danneggiare gravemente il sommergibile. Solo l’intervento congiunto con il tenente Nicholas Holden, pur dotato di scarsa esperienza militare in mare aperto, era riuscito a evitare l’imponderabile. Le operazioni si rivelano un successo e il sottomarino aveva raggiunto senza problemi la base a Cebu per terminare le riparazioni.

Sebbene tutto sembra andare secondo i piani, gli inconvenienti sono dietro l’angolo. Il sommergibile è costretto a far salire a bordo un gruppo di donne che entrano subito in rotta di collisione con l’equipaggio creando solo scompiglio. In particolare, l’esuberanza della tenente Dolores Crandall (Joan O’Brien) blocca un’azione militare e impedisce l’attacco a un sommergibile nipponico. Nel corso della storia, il sottomarino finirà per essere persino dipinto di rosa e per trasportare uomini e donne poco avvezzi al viaggio in acque aperte. Quando finisce nel mirino di un altro mezzo nemico, per far credere di essere affondato lascerà dietro di sé una scia di biancheria intima maschile e femminile. Una mossa che lo elesse simbolo della marina.

Operazione sottoveste, qualche curiosità sul film stasera 15 agosto 2022 su La7

Una delle scene più famose del film vede un siluro abbattere un camion sulla terraferma. Per quanto bizzarro, l’evento si ispira a fatti realmente accaduti il 9 agosto 1944. Allora, come riporta Imdb, la USS Bowfin inseguì quattro navi giapponesi nel porto di Minami Daito. Per affondarle, sparò sei missili, ma solo cinque finirono a bersaglio. Uno infatti impattò accidentalmente contro il molo, facendo saltare in aria un autobus parcheggiato sulla riva. Tony Curtis e Cary Grant, protagonisti del film Operazione sottoveste, sono legati a doppio filo con la narrazione. Quest’ultimo ispirò infatti, con la pellicola Destinazione Tokyo, il primo per arruolarsi nell’esercito, dove svolse mansioni di riparazioni sui sottomarini. Candidato all’Oscar per la “Miglior sceneggiatura originale” nel 1960, pur senza vincere il film ottenne il plauso della critica tanto da avere un posto fra i 100 più divertenti degli Stati Uniti.