Operazione amore 3: trama, cast ed episodi dell’ultima stagione

Torna su Netflix, nel 2022, Operazione Amore 3, la serie francese apprezzata da molti spettatori giunta alla terza e ultima stagione. Le protagoniste Elsa (Zita Hanrot), Charlotte (Sabrina Ouazani) e Émilie-Milou (Joséphine Draï) tornano dunque per concludere il loro viaggio alla scoperta dell’amore. I nuovi 6 episodi di Plan Coeur (questo il titolo originale) riprendono le vicende che si sono interrotte nello spin-off della seconda stagione.

La trama di Operazione Amore 3

Operazione Amore 3 affronta una nuova fase delle relazioni e dell’amore. Elsa e Jules (Marc Ruchmann) provano ad avere un figlio, che però tarda ad arrivare. Nel desiderio di maternità Jules rimane intrappolata, condizionando il lavoro e i rapporti interpersonali. Inoltre, cambiando stile di vita, allontana le persone accanto a sé, tanto che perfino Milou stenta a riconoscerla. Quest’ultima inizia a soffrire la solitudine e il rapporto con il maritoAntoine (Syrus Shahidi) si incrina.

Charlotte, invece, ha interrotto i rapporti con Elsa perché ha scoperto la storia tra lei e Max (Guillaume Labbé) iniziata durante il lockdown. A dover mediare tra le due ex amiche sarà ancora una volta Milou. Charlotte, tuttafia, è sempre energica e pronta a tuffarsi in qualsiasi avventura con l’entusiasmo e la leggerezza che la contraddistinguono. Con lo stesso entusiasmo, decide di aiutare Max a entrare in politica. La capacità di vivere la vita a pieno, però, subisce una fortissima battuta d’arresto quando scopre di avere un cancro al seno.

Il cast della terza stagione

Gli attori e le attrici che prenderanno parte all’ultima stagione di Operazione amore e i rispettivi personaggi sono: